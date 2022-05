Unsere Mamas sind in der Folge ganz aufgeregt! Monja ganz im Glück... Es sieht schwer danach aus, dass sie endlich endlich endlich das passende Pferd gefunden hat. Wie die Pferderstaustattung „sitzt“, worauf es jetzt ankommt und warum sie die erste Reaktion ihrer Kids etwas überrascht hat, darüber sprechen die Mamas. Dazu: Danke für alle eure Nachrichten in Sachen Schulranzenkauf! Wir haben nochmal wertvolle gute Tipps. Und: Anneta hat es versaut! Die Lieblingssammelkarte ihres Sohnes aus Versehen mitgewaschen! Was jetzt? Welchen Star der Bayern sie einmal reingewaschen hat und: kann sie das wieder in Ordnung bringen? Die Mütter suchen nach Lösungen. mehr...