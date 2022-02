Bei der Bluttat vor einem Supermarkt in Kirchheim/Teck handelt es sich wohl um eine Beziehungstat: Der Schütze war Polizist und lebte von seiner Frau getrennt.

Nach den tödlichen Schüssen vor einem Supermarkt in Kirchheim/Teck ist klar: Hier hat ein Polizist erst seine Frau und dann sich selbst erschossen. Laut Polizei ist das Motiv der Tat im privaten Umfeld der beiden zu suchen.

Ein Polizeisprecher sagte, der 59 Jahre alte Mann sei Polizeibeamter beim Landeskriminalamt gewesen. Seine Frau sei 58 Jahre alt gewesen und habe von ihrem Mann getrennt gelebt.

Schüsse in Kirchheim/Teck: Das ist passiert

Gegen 19:30 Uhr am Mittwochabend meldeten Passanten Schüsse vor dem Einkaufszentrum Nanz in der Stuttgarter Straße in Kirchheim/Teck. Als die Polizei eintraf, lag die Frau erschossen im Eingangsbereich des Marktes.

Die Leiche des Mannes fanden Polizisten in einem Auto auf dem Parkplatz – dort lag auch die Tatwaffe, es war die Dienstpistole des Mannes. Wie die Polizei herausfand, arbeitete die getötete Frau in dem Einkaufszentrum. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Was genau zu der Bluttat geführt hat, weiß die Polizei noch nicht.