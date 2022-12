In Schorndorf im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei heute zwei Tote in einem Haus entdeckt. Später wurde in diesem Zusammenhang auch noch eine schwerverletzte Person in Fellbach gefunden. Siri Warrlich

Bei den beiden Toten handelt es sich laut Polizei um eine 48 Jahre alte Frau und einen 60 Jahre alten Mann. Die Toten sowie der schwerverletzte Mann, der in Fellbach gefunden wurde, haben laut Polizei alle drei die türkische Staatsangehörigkeit und stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Die Polizei geht davon aus, dass der 60 Jahre alte Mann zunächst auf die beiden Angehörigen schoss und sich anschließend selbst umbrachte. In Schorndorf waren nach der Tat das SEK sowie die Polizei mit fast 30 Einsatzfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.