Er steht zwar nicht an der Seitenlinie, sondern wegen Corona-Quarantäne nur im Wohnzimmer. Trotzdem brüllt sich Trainer Baumgart die Seele aus dem Leib, um sein Team anzufeuern.

Zeitweise versuchte sogar der Familienhund, den Trainer des 1. FC Köln zu beruhigen. Aber der ließ sich von niemandem stoppen.

Baumgart brüllt seine Anwesungen sogar ins Handy

Steffen Baumgart coachte sein Team beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg genau so, wie man es von ihm aus dem Stadion kennt: laut, emotional, immer in Bewegung – mit der Schirmmütze auf dem Kopf.

Nur, dass er wegen der Corona-Qarantäne eben nicht neben dem Spielfeld stehen konnte, sondern in seinem Wohnzimmer vor dem Fernseher hin und her laufen musste. Zwischendurch gab er seine Anweisungen sogar noch lautstark per Handy an seine Mannschaft durch.

Tochter Emilia landet mit Video einen Hit auf Tiktok

Seine Tochter Emilia filmte das ganze und stellte einen Zusammenschnitt auf Tiktok – mit ziemlichem Erfolg. Hinterher sagte Baumgart im Interview mit der Bild: „Ich bin in der Wohnung auf- und abgelaufen. Ich war genauso laut wie immer.“ Und:

„Ich hoffe die Nachbarn beschweren sich nicht.“

Immerhin scheinen seine Anweisungen beim Team angekommen zu sein: Köln gewann das Heimspiel mit 1:0 gegen Freiburg und belegt aktuell mit 32 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle. Ob Baumgart kommenden Freitag beim Spiel gegen RB-Leipzig wieder im Stadion von der Seitenlinie aus coachen kann, ist noch offen.

