Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat ein 80 Jahre alter Mann in Heroldstatt bei Ulm seinem Enkel vermutlich das Leben gerettet: Er schubste den Sechsjährigen vom fahrenden Traktor aus in eine Wiese.

Der 80 Jahre alte Mann und sein sechs Jahre alter Enkel waren am Samstagnachmittag bei Heroldstatt im Alb-Donau-Kreis mit einem Traktor unterwegs. An einer Steigung verschaltete sich der Mann und würgte den Motor ab. Als er bremsen wollte, verfing er sich mit seiner Hose an einem Fahrzeugteil.

Traktor rollt Böschung hinab und überschlägt sich

Der Traktor rollte rückwärts auf eine Böschung zu. Geistesgegenwärtig gab der Opa seinem Enkel einen kräftigen Stoß und schubste den Sechsjährigen aus dem rollenden Traktor auf eine Wiese. Dank dieser Aktion habe der Junge vermutlich den Unfall unverletzt überstanden.

Der Traktor stürzte nur wenige Augenblicke später die Böschung hinunter und überschlug sich. Dabei wurde der 80-Jährige zwar unter dem Traktor eingeklemmt. Passanten halfen aber, ihn zu befreien. Auch er blieb unverletzt.