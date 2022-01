Kein Klopapier mehr an der Schule wegen TikTok-Trend

Nasses Klopapier an Wänden der Kabine und verstopfte Schultoiletten sorgen für Likes auf TikTok. An einer Schule in Hessen gibt es nun Konsequenzen.