Malu #Dreyer: Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt #Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen. Danke an alle Einsatzkräfte. Ich bin gleich in #Trier. #TR0112 https://t.co/IgI3iVTOHv