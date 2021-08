Warum wurden die vielen Betroffenen in der Hochwasser-Nacht nicht früher gewarnt? Jetzt steht fest: Zwar hatte die Leitstelle Trier zehn Meldungen an die Medien verschickt, diese liefen aber offenbar „ins Leere“.

Bei der Frage danach, warum viele Betroffene der Hochwasser-Nacht nicht früher gewarnt wurden, gibt es neue Erkenntnisse: Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg dem SWR auf Nachfrage mitteilt, liefen deren Meldungen an die Medien offenbar „ins Leere“.

Hochwasser-Warnung: Problem mit missverständlichem Meldeformular

Doch warum kamen die Meldungen nicht an? Grund dafür sei wohl ein Meldeformular des sogenannten MoWaS-Meldesystem, das missverständliche Informationen enthalten hatte. Mit dem MoWaS-Meldesystem können Katastrophenschutz-Stellen in Kooperation mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Warnmeldungen absetzen, die über Medien und Warn-Apps verbreitet werden. Auf Grundlage des Formulars ging der zuständige Einsatzleiter davon aus, dass die Meldungen an die Medien verschickt wurden.

Warnungen enthielten konkrete Handlungsanweisungen für die Bevölkerung

Zehn solcher Warnmeldungen verschickte die Integrierte Leitstelle Trier in der Hochwasser-Nacht zwischen 19.01 Uhr und 9.16 Uhr. In der ersten Meldung um 19:01 Uhr hieß es: „ In den nächsten Stunden sind starke Regenfälle, schnell steigende Flusspegel und Unwetter zu erwarten. Es besteht Hochwassergefahr. “ Außerdem enthielten die Meldungen konkrete Handlungs- und Verhaltensanweisungen für die Bevölkerung.

SWR3Land hilft – digitale Pinnwand für Hochwasser-Nothilfe

Um 1:05 Uhr verschickte die Leitstelle Trier sogar eine Meldung der höchsten Warnstufe, bei der die Sender dazu aufgefordert sind, ihr Programm sofort zu unterbrechen. Darin hieß es: „ Evakuierung des Seniorenheims Kordel und der angrenzenden überflutungsgefährdeten Häuser. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte, achten Sie auf weitere Meldungen. “

Doch keine der insgesamt zehn verschickten Warnmeldungen erreichte regionale Medien wie den SWR oder RPR1 – obwohl der Einsatzleiter, der die Meldungen bei der Leitstelle in Auftrag gab, davon ausging.

Ein weiteres Problem: Auch über die von der Leitstelle im Auftrag des Einsatzleiters ausgewählte Kategorie „regional/lokal“ erreichte die Warnmeldung aus Trier die Bevölkerung nicht über die Medien. Denn zur Verfügung standen hier im vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereit gestellten Warnsystem MoWaS offenbar nur der Radiosender Energy und die Verlagsgruppe Madsack – beide Medienhäuser wurden somit zwar von der Leitstelle benachrichtigt, berichten aber nicht explizit aus der Region Trier.

Möglicher Aktualisierungsbedarf war bekannt

Vergangenen Juni sei das Ministerium durch eine Berufsfeuerwehr auf „ einen möglichen Aktualisierungsbedarf des Meldeformulars “ aufmerksam gemacht worden. Der Hinweis betreffe auch die Änderung der Medienkategorien. Es sei nun „ notwendig, die Dinge zeitnah aufzuarbeiten ,“ erklärte die Kreisverwaltung Trier-Saar.

Ermittlungen im Kreis Ahrweiler nach Hochwassere-Katastrophe

In diesem Zusammenhang wird jetzt auch aufgearbeitet werden müssen, warum der Landkreis Ahrweiler, in dem mindestens 140 Menschen starben, nicht eine einzige Warnmeldung über das hierfür vorgesehene BBK-System MoWaS verschickte. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat in Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe im Ahrtal Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassung aufgenommen.