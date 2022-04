Am Montag wurde eine tote Frau aus der Ukraine in einem Trierer Hotel entdeckt. Jetzt suchen die Behörden nach dem Mann, der sie möglicherweise getötet hat. Auch er ist Ukrainer.

Die Staatsanwaltschaft Trier lässt seit dem Donnerstagnachmittag auch öffentlich mit Fotos nach dem Ukrainer fahnden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Opfer, eine 38-jährige Frau, Ende März mit ihrer Familie vor dem Ukrainekrieg nach Deutschland geflüchtet.

Ukrainerin lag tot in Trierer Hotel

Am Samstag, den 26. März, sei sie alleine nach Trier gefahren und habe sich mit dem Verdächtigen – einem 34 Jahre alten Ukrainer mit Namen Yosyp Haiosh – getroffen. Beide hätten sich gekannt. Haiosh habe zuletzt in Polen gelebt, so die Polizei.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei europaweit. Polizei Rheinland-Pfalz

Spur verliert sich am Bahnhof – Fahndung nach Ukrainer per Phantombild

Sie hätten sich in dem Trierer Hotel ein Zimmer genommen, wo es dann aus unbekannten Gründen zu einem Gewaltverbrechen gekommen sei. Der Mann sei am Abend in einen Zug nach Koblenz gestiegen. Danach verliert sich seine Spur.

Die Leiche der 38-jährigen Ukrainerin war erst am Montag entdeckt worden. Kleidung und persönliche Gegenstände der Frau konnte die Polizei weder im Hotelzimmer noch in der Umgebung finden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige alles mitgenommen und entsorgt hat.