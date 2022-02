Skurril wie immer: Laut einem neuen Buch soll der Ex-Präsident immer wieder eine Toilette im Wohnbereich des Weißen Hauses mit zerknülltem Papier verstopft haben.

Angestellte hätten regelmäßig Knäuel von bedrucktem Papier in der Präsidenten-Toilette entdeckt, berichtet Maggie Haberman von der New York Times im Sender CNN. Sie seien davon ausgegangen, dass der Präsident das Papier heruntergespült hatte.

Was wollte Trump in der Toilette verschwinden lassen?

Sie könne nur spekulieren, um was es sich bei dem Papier gehandelt habe, so Haberman weiter. „Es war in den Rohren. Und das war (...) seine Toilette.“ Es habe sich aber nicht um einen Einzelfall gehandelt, so Haberman.

Sie veröffentlicht seit Jahren immer wieder Aufsehen erregende Storys über Trump. Im Oktober soll ihr Buch „Confidence Man“ (zu deutsch etwa „Gauner“ oder „Abzocker“ ) über den 75-Jährigen und seine Jahre im Amt erscheinen.

Trump wies den Vorwurf als „kategorisch unwahr“ zurück. Haberman wolle nur Werbung für ihr „größtenteils frei erfundenes Buch“ machen – ein typischer Trump-Satz.

Trump-Angestellte mussten zerrissene Dokumente wieder zusammenkleben

Zuvor waren Vorwürfe laut geworden, dass Trump während seiner Zeit im Weißen Haus routinemäßig Dokumente zerrissen habe. Laut Gesetz müssen sie aber langfristig aufbewahrt werden. Die Folge: Angestellte von Trump mussten die Dokumente regelmäßig wieder zusammenkleben.

Offenbar waren sie damit aber überfordert: Das US-Nationalarchiv, das für die Aufbewahrung von Unterlagen früherer Präsidenten zuständig ist, erklärte vergangene Woche, nach Trumps Auszug aus dem Weißen Haus im Januar 2021 zerrissene und wieder zusammengeklebte, aber auch nicht reparierte Dokumente erhalten zu haben.

Außerdem hat Trump nach seiner Amtszeit verbotenerweise mehrere Kisten mit Akten in sein Anwesen nach Mar-a-Lago in Florida mitgenommen. Darunter sollen nach Medienberichten Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un gewesen sein.