US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden – genauso wie seine Ehefrau Melania. Das teilt der Präsident auf Twitter mit. Nun sind beide in Quarantäne.

Nicht nur Trump selbst, sondern auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump auf Twitter in der Nacht zu Freitag mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. „Wir werden das zusammen überstehen!“, schrieb der Präsident weiter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! Donald J. Trump, Twitter, 2.10.2020, 6:54 Uhr

Beraterin Trumps zuerst positiv getestet

Am Donnerstag war Hope Hicks, eine enge Beraterin Trumps, positiv auf das Virus getestet worden. Am Mittwochabend hatte sie milde Symptome gezeigt. Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks verbringt allerdings viel Zeit mit Trump und First Lady Melania. Auch in dieser Woche hatte sie mehrere Reisen mit dem Paar unternommen: am Dienstag in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland –am Mittwoch zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! Donald J. Trump, Twitter, 2.10.2020, 4:44 Uhr

Trump wird als Risikopatient eingestuft

Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Dennoch trug der Präsident in der Öffentlichkeit bisher meist keine Mund-Nase-Maske. Das Weiße Haus begründete dies damit, dass der Präsident und sein Umfeld regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden – was allerdings nicht vor einer Ansteckung schützt.

Trump wird in der Corona-Pandemie immer wieder vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus nicht ernstzunehmen. Zuletzt hatte er wieder zahlreiche große Wahlkampfauftritte abgehalten. Sie fanden zwar unter freiem Himmel statt – daran teilnehmen konnten aber Tausende Anhänger, die nicht verpflichtet sind, Masken zu tragen, und größtenteils dicht an dicht stehen. In der TV-Debatte um Masken mokierte sich der Republikaner darüber, dass Biden so häufig einen Atemschutz trage.

Leibarzt von Trump: „Er kann weiter arbeiten“

Der Leibarzt des US-Präsidenten erwartet unterdessen, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte „ohne Unterbrechung“ weiterführen kann. Sean Conley erklärte in der Nacht zum Freitag in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben.

Die Corona-Pandemie ist in den USA noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 7,2 Millionen Infektionen sind seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Mehr als 207.000 Menschen starben.

#TrumphasCovid: So reagiert das Netz

Unterdessen trenden in den sozialen Netzwerken Hashtags wie #TrumphasCovid, #Trump, #Desinfektionsmittel und #Corona – manche Nutzer witzeln über die Nachricht, andere machen sich Gedanken darüber, wie Trump seine eigene Infektion für seine Politik nutzen könnte. So gruselt sich ein Nutzer schon jetzt davor, was Trump bald darüber sagen könnte – und den möglichen Effekt, den solche Aussagen mit sich bringen könnten.

Wie #Trump nach der (hoffentlichen) Genesung umgeht, wird gefährlich. "Ich habe Covid besiegt", "Ich habe gute Gene", "So schlimm war das gar nicht", "Ich bin so stark und das Virus so schwach"... Seine Anhänger werden ihn noch mehr für eine gottgleiche Figur halten. Lupin, Twitter, 2.10.2020, 7:48 Uhr

Wenn Trump etwas Glück hat, ist sein Krankheitsverlauf harmlos. Das kann er dann medial als Beweis verkaufen, dass er härter ist als andere und dass Covid gar nicht schlimm ist. Möglicherweise rettet ihm Covid so die Wahl. Verrückt. #TrumpHasCovid Florian Aigner, Twitter, 2.10.2020, 8:38 Uhr

Ein anderer vermutet hinter der Infektion sogar eine Wahlkampftaktik.

Es könnte Wahltaktik sein: -TV-Duelle auf Eis gelegt -Einen kranken Märtyrer greift man nicht an -Nähe zu Melania suggerieren, weil auch infiziert -Nach Heilung wird #Corona weiter verharmlost, die eigene unmenschliche Stärke betont #Trump #COVID19 Søren Lorensen, Twitter, 2.10.2020, 7:37 Uhr

#kharmaisabitch 🤡 oder einfach nur der verzweifelte Versuch keinen #Wahlkampf mehr machen zu müssen, um dann ne Entschuldigung zu haben, wenn man verliert! 🤔 #trump #trumphascovid dieadlers, Instagram , 2.10.2020, 9:13 Uhr

Humor kommt in den sozialen Netzwerken derzeit wohl nicht zu kurz ...

Es bleibt dabei: Jede Produktionsfirma bei klarem Verstand hätte das Drehbuch für 2020 kopfschüttelnd abgelehnt. #TrumpHasCovid Marius Mestermann, Twitter, 2.10.2020, 8:48 Uhr

Covid is a horrible horrible virus that has killed 1mil+ people worldwide and over 200,000 here in the U.S. and yet, two days ago, Trump chose to downplay its impact mocking Biden for his use of a mask saying, “i don't wear a mask like he does, he wears it everywhere!” . Today, he tested positive for Coronavirus. dreasdoodles, Instagram , 2.10.2020, 7:57 Uhr

Unfassbar: Trump und Melania haben Corona. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn näher ran lässt, als 1,50 m. #TrumpHasCovid Peter Kunz, Twitter, 2.10.2020, 9:13 Uhr

Eine weitere Nutzerin ist empört sich aber genau darüber, wie sich andere über die Ansteckung des US-Präsidenten lustig machen und wünscht eine gute Besserung.