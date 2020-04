US-Präsident Trump macht häufiger mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam, das ist beim Thema Coronavirus nicht anders. Ein US-Kabarettist hat jetzt mit einem Anti-Trump-Video einen viralen Hit gelandet.

In den USA kennen sie es schon seit knapp einer Woche, bei uns geht das Video gerade so richtig ab: Auf die Melodie von The Lion Sleeps Tonight singen Promis und Nicht-Promis gegen US-Präsident Donald Trump:

„Vote him away, vote him away“

Der US-Kabarettist Roy Zimmermann singt im Video zusammen mit The ReZisters, Sandy Riccardi und den Raging Grannies of Mendocino. Los geht's mit dem altbekannten Gejaule des Originals - dann kommt der neue Part mit einem zigmal wiederholten „Vote him away!“.

Zimmermann singt dann von Trumps Lügen und seinen andauernden Tweets. Außerdem heißt es, Trump in den Mund gelegt: „Seid ruhig, ihr Ärzte, seid ruhig, Reporter, seid ruhig ihr Wissenschafts-Nerds.“

Und während Trump twittere, schliefen im Land keine Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger wegen der Coronavirus-Krise. Als Refrain erklingt immer wieder die Wiederholung von „Vote him away“. Mehr als sechs Millionen Mal wurde das Video bis Montagmittag angesehen – ein echter viral hit.