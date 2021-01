Eigentlich ist Donald Trump nur noch eine Woche im Amt. Das ist den Demokraten zu lange: Sie wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten einleiten. Und das ist noch nicht alles, was die Demokraten planen.

So hat sich Donald Trump seine Amtszeit vermutlich nicht vorgestellt. Wenn die Demokraten nach dem gewaltsamen Sturm auf den US-Kongress ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet bekommen, dann schreibt Trump unfreiwillig Geschichte. Er ist dann der erste Präsident, der in seiner Amtszeit gleich zwei solcher Verfahren durchleben muss.

Amtsenthebungsverfahren bisher nur gegen drei US-Präsidenten

Überhaupt gab es bisher nur drei Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten. Richard Nixon musste sich dem Kongress 1974 wegen der Watergate-Affäre stellen. Mit seinem Rücktritt kam er einem Amtsenthebungsverfahren zuvor. 1998 musste Bill Clinton ein Amtsenthebungsverfahren über sich ergehen lassen. Grund hierfür war die Lewinsky-Affäre.

Der dritte Präsident, der sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen musste, war Donald Trump. Im Jahr 2019 musste er sich wegen der Ukraine-Affäre und der Entlassung von FBI-Chef James Comey verantworten, wurde letztendlich aber freigesprochen.

Viele Amerikaner unterstützen den Wunsch der Demokraten, Donald Trump aus dem Amt zu werfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | David Zalubowski

Trump vor zweitem Amtsenthebungsverfahren

Jetzt steht Donald Trump als erster US-Präsident zum zweiten Mal in seiner Amtszeit vor einem solchen Verfahren. Aus Sicht der Demokraten hat Trump seine Anhänger bei einer Kundgebung am Mittwoch dazu aufgestachelt, das Kapitol zu stürmen. Trump wollte sich demnach verzweifelt dagegen stemmen, dass der Kongress den Wahlsieg des Demokraten Joe Bidens besiegelt. Für die Demokraten ist damit klar: Trump ist nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuführen.

„Ihr werdet Euer Land niemals mit Schwäche zurückerobern“, rief Trump. „Wenn Ihr nicht wie der Teufel kämpft, werdet Ihr kein Land mehr haben.“ Trump rief seine Gefolgsleute auch auf: „Fordert den Kongress auf, das Richtige zu tun.“ Die Bilanz der anschließenden Gewalt: fünf Tote, darunter ein Polizist – und verheerende Szenen am Sitz des US-Parlaments, die den Ruf der mächtigsten Demokratie der Welt beschädigen.

Demokraten werfen Trump „Anstiftung zum Aufruhr“ vor

Schon am Mittwoch will sich das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus mit dem sogenannten Impeachment des 74-Jährigen befassen. Der Vorwurf an Trump: „Anstiftung zur Aufruhr“. Die Demokraten sagen, Trump sei im Präsidentenamt eine Gefahr und müsse sofort abgesetzt werden. Sie wollen auch verhindern, dass der Rechtspopulist jemals wieder ein öffentliches Amt ausüben darf.

Um den Präsidenten anzuklagen, reicht eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus aus. Diese Hürde scheint schon sicher genommen, denn die Demokraten sind im Repräsentantenhaus in der Mehrheit, außerdem könnten einzelne Abgeordnete von Trumps Republikanern ebenfalls für das Impeachment stimmen.

Zweidrittelmehrheit im Senat nötig

Das eigentliche Amtsenthebungsverfahren würde dann aber im Senat stattfinden. Dort wäre eine Zweidrittelmehrheit von 67 Senatoren nötig, um Trump aus dem Amt zu werfen. Demnach müssten sich den Demokraten mindestens 17 republikanische Senatoren anschließen. Das ist zurzeit sehr unwahrscheinlich. Erst letzten Februar hatte der Senat Trump im ersten Verfahren wegen der Ukraine-Affäre freigesprochen.

Das nächste Problem ist der Zeitplan. Trump ist nur noch eine Woche im Amt. Seine reguläre Amtszeit endet am 20. Januar um 12.00 Uhr mittags, dann wird sein Nachfolger Joe Biden vereidigt. In dieser kurzen Zeit gilt es als nahezu unmöglich, Trump abzusetzen. Denn der Senat ist bis 19. Januar in einer Sitzungspause.

Demokraten wollen Vize-Präsident Pence für sich gewinnen

Die Demokraten haben aber noch eine Alternative. Die ist allerdings nicht einfacher als der Weg einer offiziellen Amtsenthebung. Die Demokraten wollen Vize-Präsident Mike Pence auf ihre Seite ziehen und ihn dazu überreden, dass er Trump des Amtes enthebt – mit Hilfe des 25. Zusatzartikels zur US-Verfassung.

Der besagt, dass der Vize-Präsident und eine Mehrheit des Kabinetts den Präsidenten für amtsunfähig erklären können – und zwar umgehend. Pence ließ allerdings schon mitteilen, dass er diesen Plan nicht unterstützen werde.

Impeachment nach Trumps Amtszeit wäre denkbar

Den Demokraten wird also nichts anderes über bleiben, als Trump nach seiner Amtszeit zu verurteilen. Auch das wäre vermutlich möglich. Dann wäre die nachträgliche Enthebung aus dem Amt nicht nur eine symbolische Strafe: Die Demokraten könnten damit erreichen, dass Trump nie wieder ein öffentliches Amt ausüben darf. Damit könnten sie ihm den Weg zu einer weiteren Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 verbauen.

Diese Strafe sieht die US-Verfassung vor. Neben der Amtsenthebung sieht sie auch eine „Aberkennung der Befähigung“ vor, ein öffentliches Amt auszuüben. Die müsste nach der Verurteilung in der Amtsenthebung in einer weiteren Senatsabstimmung beschlossen werden. Dafür würde auch wieder eine einfache Mehrheit ausreichen.

Demokraten gehen mit Amtsenthebung ein Risiko ein

So gut den Demokraten eine Amtsenthebung Trumps reinlaufen würde, so viele Gefahren birgt sie auch. Denn Trump könnte sich als Opfer eines Rachefeldzugs darstellen. Möglicherweise gelingt es ihm dann, die Republikaner hinter sich wieder zu vereinen.

Auch für den neuen US-Präsidenten Joe Biden könnte ein Impeachment gegen Trump zum Problem werden. Biden will das Kapitel Trump so schnell es geht schließen und das gespaltene Land versöhnen. Er ist aber auch auf den Senat angewiesen, um seine Minister im Amt zu bestätigen und wichtige Gesetze zu verabschieden. Zum Beispiel neue Corona-Hilfen. Ein Impeachment-Prozess würde die Kongresskammer aber auf unbestimmte Zeit binden.