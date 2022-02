Nach dem Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 wurde Ex-US-Präsident Trump bei Twitter, Facebook und YouTube gesperrt. Jetzt will er mit seiner eigenen App „Truth Social“ zurück.

Wenn ich bei denen nicht mitspielen darf – baue ich mir halt meine eigene Sandburg. So oder so ähnlich hat sich das vielleicht Ex-US-Präsident Trump gedacht. Der ist im vergangenen Jahr von Twitter, Facebook und YouTube ausgeschlossen worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er zur Gewalt im Kapitol angestachelt haben soll. Im Januar 2021 waren rund 1000 Menschen gewaltsam in das Kapitol eingedrungen. 5 Menschen kamen dabei ums Leben.

Truth Social soll in den US-Appstores ab dieser Woche verfügbar sein

Lange hat Ex-US-Präsident Trump seine eigene Internetplattform angekündigt. Jetzt soll sie schrittweise starten. Voll einsatzbereit sei sie Ende März, hat der Chef der Trump Media and Technology Group TMTG, Devin Nunes, dem US-Fernsehsender Fox News gesagt.

Nutzer der App sollen über die Inhalte bestimmen

Nunes kündigte an, dass die Nutzerinnen und Nutzer den App-Entwicklern „sagen, was sie auf der Plattform haben möchten“.

Das ist das Gegenteil von irgendwelchen Silicon-Valley-Tech-Oligarchen-Freaks, die den Leuten sagen, was sie denken sollen und entscheiden, wer auf der Plattform sein darf und wer nicht.

Doch beim Start von „Truth Social“ gibt es Probleme. Nutzer konnten die App zwar herunterladen und ein Konto einrichten. Dann wurde allerdings auf eine Warteliste hingewiesen – angeblich wegen der hohen Nachfrage.

Beim Start von „Truth Social“ gibt es Probleme

Es gibt Berichte darüber, dass es ein Hacker geschafft hat, den Usernamen für Donald Trump für sich zu reservieren. Dann soll er auf dem noch nicht aktiven Account das Bild eines Schweins hochgeladen haben. Außerdem sollen auf der Plattform pornographische Bilder gefunden worden sein.

Optisch ist „Truth Social“ wohl ein Twitter-Klon. Verifizierte Accounts haben zum Beispiel auch ein Häkchen. Allerdings in Rot, statt in Blau.

Für Ex-US-Präsident Trump ist „Truth Social“ die Möglichkeit, wieder stärker in die Öffentlichkeit zu kommen. Das scheint besonders wichtig zu sein, weil immer wieder spekuliert wird, dass der 75-Jährige bei den Präsidentschaftswahlen 2024 wieder antreten will. Sein Sohn Donald Jr. hat vergangene Woche getwittert: „Mach dich bereit. Dein Lieblingspräsident ist bald da“.

Time for some Truth!!! https://t.co/jvyteDb5gW

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump und seine Unterstützer versuchen, eine Twitter-Alternative aufzubauen. Letztes Jahr im Mai tauchte auf der Website von Trump ein Blog auf. Darin beschwerte sich der Ex-US-Präsident über angebliche Betrügereien bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Kurze Zeit später verschwand der Blog wieder.