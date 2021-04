Geöffnete Cafés und Biergärten, Shopping fast wie vor Corona-Zeiten – jetzt hat Tübingens OB Palmer wegen der vielen Gäste von außerhalb und steigender Corona-Zahlen doch reagiert.

Ostern: Keine Tagestickets in Tübingen für Leute von außerhalb Menschen, die nicht im Landkreis Tübingen wohnen oder in der Stadt Tübingen arbeiten, erhalten ab Donnerstag (1. April) keine Tagestickets mehr an den Teststationen. Das hat Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) angekündigt. Grund sei die große Zahl von Auswärtigen – die würden die Aussagekraft des Modellversuchs in der Stadt verfälschen. Die Regelung gilt zunächst bis Ostermontag.

Seit fast zwei Wochen läuft in Tübingen ein Modell, wie Lockerungen trotz anhaltender Coronavirus-Pandemie möglich sind. Am Wochenende strömten die Menschen in die Stadt, an den Teststationen bildeten sich lange Schlangen. Denn der negative Corona-Schnelltest ist Bedingung für ein Tagesticket zur Innenstadt – für Einkäufe und Café-Besuche.

Das Modellprojekt heißt „Öffnen mit Sicherheit“ und war zunächst bis Anfang April geplant, wurde aber inzwischen bis 18. April verlängert.

Trotz steigender Corona-Zahlen: OB Palmer will mit Modellprojekt weitermachen

Das Problem: Die Corona-Fallzahlen sind in Tübingen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Palmer räumte gegenüber dem SWR ein, die Sieben-Tage-Inzidenz in Tübingen habe sich zuletzt innerhalb von wenigen Tagen fast verdoppelt. Der Anstieg sei aber nicht beunruhigend, weil es dafür plausible Gründe gebe. Das Corona-Modellprojekt sei also nicht gefährdet, so Palmer:

Nachrichten 30.3.2021 OB Palmer: "Inzidenz steigt. Das war erwartbar." Dauer 0:25 min

Großer Besucherandrang in der Corona-Modellstadt Tübingen – so sah es dort am Wochenende aus:

Land will mit Tübinger Modellprojekt Erfahrungen sammeln

Das Land wolle mit dem Modellprojekt in Tübingen Erfahrungen für ganz Baden-Württemberg sammeln, hieß es aus dem Staatsministerium in Stuttgart. Konkret geht es demnach dabei um die Frage, ob durch den intensiven Einsatz von Schnelltests auch zusätzliche Öffnungsschritte umsetzbar sind, ohne dass es dadurch einen negativen Effekt auf das Infektionsgeschehen gibt.

Diese Regeln gelten in Tübingen:

Wer in Geschäfte, zum Friseur oder zu anderen "körpernahen Dienstleistern" will, der muss nun einen negativen Schnelltest vorweisen. Das gilt im gesamten Stadtgebiet. Außerhalb dürfen Geschäfte selbst testen.

Außengastronomie und Kulturbetriebe sowie Kinos werden zusätzlich geöffnet – jedoch ebenfalls nur für Menschen, die ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis vorweisen können und unter Einhaltung der AHA-Regeln.

Für die Ausstellung von Testzertifikaten sollen in der Innenstadt Schnellteststationen eingerichtet werden. Angelerntes Personal weist dort die zu testenden Personen an, kostenlose moderne Eigentests anzuwenden, dokumentiert das Ergebnis und gibt ein personalisiertes Zertifikat aus.

Die Teststrategie zur Tübinger Modellstadt in Zahlen Bei Testungen an sechs Tagen pro Woche ergibt sich ein Bedarf von 180.000 Tests, mit Puffer rechnet man mit insgesamt 250.000 Tests. Es ist davon auszugehen, dass die Tests nach der Verordnung des Bundes finanziert werden können. Die Universitätsstadt Tübingen und der Landkreis Tübingen stellen sicher, dass jedes positive Schnelltestergebnis umgehend per PCR-Test überprüft wird.

Kretschmann: „Wir brauchen innovative Ideen“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte: „ Wir erhoffen uns von dem Projekt, dass wir damit einen Weg finden, den Menschen etwas mehr Normalität zu ermöglichen. Den Branchen, die besonders vom Lockdown betroffen sind, eröffnen wir damit hoffentlich neue Perspektiven. " Es sei aber klar, so Kretschmann, dass angesichts einer sich aufbauenden dritten Welle noch einige Zeit große Vorsicht walten müsse.

Palmer und Federle hatten Konzept entwickelt

Die Tübinger Pandemie-Beauftragte Lisa Federle und der OB hatten das Konzept für den Pilotversuch in Abstimmung mit dem Land entwickelt. Nun freuen sie sich über die Genehmigung des Landes, ihn am Dienstag zu starten. In einer Mitteilung erklärten die beiden:

„ Wir bedanken uns beim Land für die Chance, gemeinsam mit der engagierten Bürgerschaft auszutesten, wie eine Stadt sicher geöffnet werden kann. Das ist ein weiterer Schritt auf dem Tübinger Weg, die Pandemie durch präventives Testen unter Kontrolle zu bringen. “

Warum gerade Tübingen?

Dass gerade die Stadt Tübingen zur Modellstadt wird, hat damit zu tun, dass in der Stadt bereits im Vorfeld viel getestet wurde – und zwar präventiv nicht nur in Altenheimen, sondern auch in der Stadt. Bundesweit ging dieses Konzept als „Tübinger Modell“ durch die Schlagzeilen. Das Land begründet die Auswahl von Tübingen damit, dass die Stadt viel Erfahrung mit dem umfangreichen Testen hat. Außerdem könne die Stadt so ein Modellprojekt kurzfristig umsetzen.