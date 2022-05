Die Türkei ist in der Nato – und Finnland kündigt einen Mitgliedsantrag an. Doch der türkische Präsident Erdogan sagt erst mal Nein. Für ein Ja will er offenbar eine Gegenleistung.

Viele Menschen in Finnland haben durch den Ukrainekrieg plötzlich Angst vor dem Nachbarland Russland. Das Land will einen Mitgliedsantrag bei der Nato stellen, wie die finnische Regierung am Sonntag Mittag angekündigt hat. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt als sicher. Ein Militärbündnis mit 30 anderen Staaten, die einen gegen einen Angriffskrieg schützen sollen, halten viele Finnen für eine sinnvolle Versicherung für den Ernstfall. In Schweden ist die Stimmung ähnlich.

Ohne Ja der Türkei kein Nato-Beitritt von Finnland und Schweden

Das Problem ist: In die Nato darf nur, wer dazu die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten bekommt. Es geht also nichts ohne das OK der Türkei. Deren Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich am Freitag negativ über den Beitrittswunsch von Finnland und Schweden geäußert. Er sagte in Istanbul, er habe „keine positive Meinung“ dazu, dass die beiden Länder in das Militärbündnis kommen. Außerdem sagte er, die skandinavischen Länder seien wie ein „Gästehaus für Terrororganisationen“ . Damit brachte er selbst das Nein zum Beitritt in einen Zusammenhang damit, dass die beiden Länder seiner Ansicht nach zu lasch gegen Terrororganisationen vorgehen.

Erdogan: Finnland und Schweden Zufluchtsort für Terroristen

Welche Organisationen Erdogan genau meint, sagte er nicht. Doch SWR3-Korrespondentin Karin Senz ist der Ansicht, dass er damit wohl zum einen die kurdische Organisation PKK meint, die wegen terroristischer Aktivitäten auch in Deutschland verboten ist, und zum anderen die Gülen-Bewegung. Sie und ihren Gründer Fehtulla Gülen macht die türkische Regierung für den Putsch-Versuch von 2014 verantwortlich.

SWR3-Korrespondentin Karin Senz aus Istanbul:

Was tun Finnland und Schweden für einen Nato-Beitritt?

Erdogan hat also ein Ass im Ärmel. Er könnte nun von Finnland und Schweden verlangen, dass sie in ihren Ländern härter gegen die PKK und Gülen-Anhänger vorgeht. Offen ist, ob sich dann auch noch diejenigen Menschen in Schweden und Finnland vor einer Auslieferung geschützt fühlen, die nicht zu diesen Organisationen gehören, sondern der Regierung in Ankara aus anderen Gründen ein Dorn im Auge sind.

Treffen zwischen Finnland, Schweden und der Türkei

An diesem Wochenende wollen Vertreter von Finnland und Schweden mit dem türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu beim Nato-Treffen in Deutschland über das Thema reden. Vieles spricht dafür, dass die Türkei ihr jetziges Nein zum Nato-Beitritt der beiden Länder nicht ohne Zugeständnisse aufgeben wird. Dieser Ansicht sind auch manche Nato-Vertreter. Sie sagen aber auch, dass Erdogan mit einem Nein das Risiko eingehe, dass sein Land international isoliert wird. Außenminister Cavusoglu stand gestern beim Nato-Treffen in Berlin zu den Vorwürfen der Türkei, aber er signalisierte auch Gesprächsbereitschaft.

Luxemburg: Türkische Regierung „manchmal schwierig“

Bereits beim Flüchtlingsabkommen mit der EU befand sich Erdogan in einer Machtposition, da andere Länder darauf hofften, dass die Türkei syrische Flüchtlinge gar nicht erst nach Europa kommen lässt. Diese Vereinbarung ließ sich die Türkei entsprechend bezahlen. Und in der internationalen Politik muss eine Belohnung für einen Deal nicht immer Geld sein.