Das hat das Schneechaos angerichtet: Flug- und Straßenverkehr brachen zusammen, Menschen steckten stundenlang auf Autobahnen fest. Mindestens drei Menschen sind gestorben.

Nachdem starker Schneefall unter anderem am internationalen Flughafen von Istanbul für Chaos gesorgt hatte, ist in der türkischen Metropole wieder weitgehend Normalität eingekehrt. In Griechenlands Hauptstadt Athen war der Verkehr weiter beeinträchtigt.

Tote und Verletzte bei Busunfall

Auf der Stadtautobahn von Istanbul ist ein Bus in den Straßengraben gestürzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren. Drei Menschen starben bei dem Unfall, 18 wurden verletzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Flughafen Istanbul war dicht

Der Flughafen Istanbul wurde kurzzeitig geschlossen. Passagiere mussten teils stundenlang in den Fliegern warten. Gestrandete Reisende protestierten unterdessen in den Terminals und riefen im Chor „We need hotel“ (etwa: „Wir brauchen Hotels“), wie Videos in den sozialen Medien zeigten.

Tourists stranded at #IstanbulAirport chanting “We need hotel” met w/ riot police. Operations at the airport cancelled until midnight due to severe weather. Ministers flying to Istanbul landed at now shut down Ataturk airport - a much more resilient option https://t.co/cFsjEvgFBd

Straßen dürfen wieder befahren werden

Die Innenstadt in Istanbul sei wieder befahrbar, twitterte Bürgermeister Ekrem Imamoglu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı meteorolojik veriler netleşir netleşmez hazırlık yaptı, yoğun yağış sonrası sorumluluk alanındaki tüm güzergahları açık hale getirdi, tüm kamu kurumları ile iş birliği yapıp yolların açık olması için de destek sağladı. https://t.co/MVwxHbbCxZ

Hunderte von Autos und Lastwagen stehen auf einer Hauptstraße und kommen nicht weiter. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Emrah Gurel

Stromausfälle in Griechenland

Vor allem im Großraum Athen und in Mittelgriechenland hatte es seit Montag massive Verkehrsprobleme gegeben. Tausende Autofahrer mussten die Nacht in ihren Wagen auf Autobahnen verbringen. Das Militär rückte an, um die Menschen abzuholen und Fahrzeuge aus dem Weg zu schieben. Noch am Dienstagmorgen waren rund 1.200 Menschen in ihren Fahrzeugen im Schnee gefangen. Gerade im Großraum Athen schneit es im Winter normalerweise sehr selten und wenn, dann nur leicht.

2.000 Euro Entschädigung

Der Minister für Zivilschutz Christos Stylianides entschuldigte sich bei den Bürgern. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis verdonnerte die privaten Autobahnbetreiber, jedem, der über Nacht festsaß, eine Entschädigung von 2.000 Euro zu zahlen.