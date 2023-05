In Deutschland haben Tausende Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan das Wahlergebnis gefeiert – teilweise gab es Ausschreitungen.

Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei mit gut 52 Prozent der Stimmen gewonnen. Der Kandidat der Opposition, Kemal Kilicdaroglu, bekam entsprechend rund 48 Prozent der Stimmen. Bei den Türken in Deutschland kam Erdogan sogar auf mehr als Zweidrittel der Stimmen: Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu stimmten in Deutschland 67,4 Prozent für Erdogan.

Die detaillierten Zahlen zum Ergebnis der Türkei-Wahl findet ihr hier:

Ausschreitungen nach Erdogan-Wahlsieg in Stuttgart und Mannheim

In vielen Städten feierten Tausende Erdogan-Anhänger mit Autokorsos, zum Beispiel in Mannheim oder Stuttgart. Dabei blieb es laut Polizei überwiegend friedlich. In Mannheim gab es aber auch Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern der Autokorsos sowie Passanten, außerdem Angriffe auf Einsatzkräfte.

In Stuttgart ermittelt die Polizei nach Angriffen auf Autokorsos wegen versuchter Tötung. Ein junger Mann sei durch ein Messer lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem seien Autokorsos im Stadtgebiet immer wieder mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

SWR Aktuell hat weitere Hintergründe zu den Feiern in Stuttgart und Mannheim:

So feiern die Menschen in Mainz den Wahlsieg von Erdogan

Auch in Rheinland-Pfalz haben viele Menschen den Sieg des türkischen Präsidenten Erdogan bei der Präsidentenwahl gefeiert. Über Ausschreitungen ist nichts bekannt. In Mainz kam es im Stadtgebiet am Sonntagabend zu vielen Autokorsos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit etwa 100 Fahrzeugen gab es die größte Zusammenkunft im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim. Auch in Alzey waren schätzungsweise 100 Menschen mit 50 Autos unterwegs gewesen. Die Treffen verliefen friedlich.

Reaktionen auf die Wahl in der Türkei

Der erneute Wahlsieg des türkischen Präsidenten ist in Deutschland auf durchwachsene Reaktionen gestoßen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Erdogan zu seinem Wahlsieg. Er wünsche ihm bei der Amtsführung eine glückliche Hand, schrieb Steinmeier in einer Mitteilung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte auf Twitter, Deutschland und die Türkei seien „enge Partner und Alliierte“ .

Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte - auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden. Gratulation an Präsident Erdoğan zur Wiederwahl. Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kritisierte nach dem Sieg Erdogans das Wahlverhalten und die Jubelfeiern von Türken in Deutschland scharf. Diese seien „eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie“ , schrieb Özdemir auf Twitter. Außerdem forderte er nach der Wiederwahl Erdogans eine Zeitenwende in der deutschen Türkei-Politik.