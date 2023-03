Deine Eltern haben sich mega Mühe gegeben, um dir einen schönen Namen auszusuchen. Aber du benennst dich um, um berühmt zu sein. Wir stellen euch den Mann vor, der sich in „Fire Exit“ umbenannt hat. Das können Wirby und Zeus auch!

Früher nannte sich der Engländer Deano Wilson, jetzt heißt er ganz legal Fire Exit. Warum? Weil er „ die berühmteste Person auf dem Planeten sein will. “ So sagt es Exit in einem Interview laut der amerikanischen Boulevardzeitung New York Post.

Ursprünglich war es wohl ein Scherz innerhalb der Familie. Über seine Namensänderung sagt Fire Exit:

Mein ganzes Leben lang war ich ein Witzbold, kein ziemlich guter Witzbold, alle hassten mich für meine Dad-Jokes. Aber mein ganzes Leben erzähle ich schon jedem, dass ich mit meinen Witzen eines Tages so berühmt werde, dass mein Name in jedem Gebäude der Welt steht.

Das hat er wohl geschafft.

Verrückte Namensänderungen – auch in SWR3Land?

In Deutschland wäre eine solche Namensänderung wahrscheinlich schwierig – aber es gibt ja noch die Möglichkeit einen Künstlernamen einzutragen.

Damit ihr euren Namen auch überall auf Schildern sehen könnt, hätten wir ein paar Vorschläge, wie wäre es mit:

Bushaltestelle

Videoüberwachung

Achtung!

Einbahnstraße

Rutschgefahr

Privat-Grundstück

Glättegefahr

Betreten verboten

Ölspur

Toilette

Fußgängerzone

Kinderspielplatz

Fahrradraum

Ladestation

Sollen Wirby und Zeus ihren Namen auch ändern?

Wie wäre es denn, wenn die SWR3-Morningshow-Moderatoren Michael Wirbitzky und Sascha Zeus ihren Namen zu „On Air“ ändern? Damit würden weltweit in jeder Medienanstalt mehrere Namensschilder von den beiden hängen! SWR3 erobert die Welt!

Du willst noch mehr lachen? Dann schau mal bei unserer SWR3 Comedy vorbei!