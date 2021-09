Überflutungen und mehrere Tote – ein extremes Unwetter hat New York unter Wasser gesetzt. Der Bürgermeister hat den Notstand ausgerufen.

New York steht unter Wasser! Ausläufer des Hurrikans „Ida“ haben der Millionenmetropole New York den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen gebracht. Innerhalb von nur einer Stunde fielen im Central Park in Manhattan rund 80 Millimeter Regen, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. U-Bahnen liefen voll, Busse wurden überflutet, ganze Straßenzüge überschwemmt.

Looks like NYC is now a part of the Atlantic Ocean 🤦‍♂️ https://t.co/FjhlHP3dXE

„ Wir erleben heute Abend ein historisches Wetterereignis mit Rekordregen in der ganzen Stadt, brutalen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen “, schrieb New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter. Noch in der Nacht rief er den Notstand für seine Stadt aus. „ Bleiben Sie weg von der U-Bahn. Halten Sie sich von den Straßen fern. Fahren Sie nicht in diese schweren Überschwemmungen .“ Etwa 5.300 Haushalte seien außerdem ohne Strom.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

Auch eine Reisesperre gilt seit der Nacht innerhalb der Millionenmetropole: „ Alle Nicht-Notfallfahrzeuge müssen sich außerhalb der Straßen und Autobahnen von NYC befinden “, so der Bürgermeister. Die Menschen sollten in Häusern Schutz suchen und nicht auf die Straße gehen, um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen.

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW

Mindestens sechs Menschen kommen ums Leben

Medien zufolge sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Fernsehsender NBC meldet, in New York City seien vier Menschen in überfluteten Kellern eingeschlossen worden und gestorben. NBC berichtete zudem über ein Todesopfer im benachbarten Bundesstaat New Jersey. In der dort gelegenen Stadt Passaic wurde zudem mindestens eine weitere Person getötet, wie Bürgermeister Hector Lora CNN sagte. Der Mann sei in seinem Auto von den Fluten mitgerissen worden.

Busse überflutet, Autos bleiben stecken

Ein Video von Unicef-Sprecher Joe English zeigte den Queens Boulevard im gleichnamigen Stadtteil, der so überflutet war, dass Fahrgäste in einem Linienbus auf die Sitze steigen mussten: „ Der Queens Boulevard in Maspeth/Corona ist im Moment ein buchstäblicher Fluss. Bus voll durchflutet, mehrere Autos im Wasser stecken geblieben. Absolut verrückt “, schrieb English auf Twitter.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. https://t.co/LuSL9uWCEl

Die New Yorker Flughäfen strichen hunderte Flugverbindungen. Fast alle U-Bahnlinien mussten den Dienst zwischenzeitlich einstellen – viele Menschen saßen in den Waggons fest.

28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) https://t.co/2q4UQRIhm0

Bereits am Mittwochabend hatten die Behörden in New York und seinem Umland vor schweren Unwettern, lebensgefährlichen Überflutungen und sogar Tornados gewarnt.

NYC metro heads up! Flash Flood Emergency until 1130 pm. Avoid travel if at all possible. Turn around don't drown. Multiple water rescues ongoing across NE NJ and NYC metro. https://t.co/LCYyo4130T

US Open-Spiele verschoben

Das Extremwetter traf dabei auch die gerade stattfindenden US Open und die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber, deren Spiel verschoben wurde. In das New Yorker Louis-Armstrong-Stadion, in dem Kerber am Mittwochabend ihr Zweitrundenspiel gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine bestreiten sollte, regnete es trotz Dachs seitlich so stark hinein, dass der Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden musste.