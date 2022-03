Die Ampel-Koalition hat beschlossen, mehr gegen die hohen Sprit- und Energiepreise zu machen. Besonders Familien können jetzt mit mehreren hundert Euro vom Staat rechnen.

Die Energiekosten sind in den letzten Monaten stark gestiegen, zum Beispiel fürs Heizen. Außerdem hat der Ukrainekrieg den Spritpreis noch einmal stark in die Höhe getrieben. Jetzt hat die Regierungskoalition in Berlin beschlossen, Bürgerinnen und Bürger finanziell noch einmal zu entlasten. Denn schon vor vier Wochen hatte sie ein ähnliches Entlastungspaket auf den Weg gebracht.

Das zweite #Entlastungspaket wird die breite Mitte spürbar entlasten: 👉 Steuerrabatt Kraftstoffe 👉 300 Euro Energiepauschale für alle 👉 100 Euro pro Kind Familienzuschuss 👉 Hilfe für Grundsicherungsempfänger. CL

Das soll sich diesmal ändern:

Wer Steuern zahlt, soll 300 Euro Zuschuss bekommen

Neu ist die „Energiekostenpauschale“: Wer arbeitet und in Deutschland sein Einkommen versteuern muss, der soll 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt aufs Konto bekommen. Dafür werden dann bei der nächsten Steuererklärung Einkommenssteuern fällig. Übrigens: Steuern auf Einkommen müssen nur diejenigen zahlen, die jährlich einen Brutto-Verdienst von rund 10.000 Euro und mehr haben.

Tanken soll billiger werden – so zumindest der Plan

Außerdem will der Staat für Sprit drei Monate lang weniger Steuern verlangen. Bei Benzin sollen es 30 Cent pro Liter weniger sein, beim Diesel 14 Cent. Es ist aber unklar, ob und inwieweit die Tankstellenbetreiber die niedrigeren Steuern an die Kunden tatsächlich weitergeben. Denn sie könnten sich auch theoretisch dazu entscheiden, ihren Verkaufspreis so zu lassen wie jetzt oder ihn nur leicht nach unten zu korrigieren.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich trotzdem zuversichtlich gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürgern etwas von dem Beschluss haben: „ Man wird an den Zapfsäulen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, sehen, was wir verabredet haben .“

"Jeder Erwerbstätige wird 300 € als Einmalzahlung vom Staat bekommen", kündigt @larsklingbeil @spdde an. Die in der Koalition vereinbarte #EnergiePreisPauschale sei den Sozialdemokraten wichtig gewesen. Damit wolle man steigende #Kosten und die #Inflation abfedern | @spdbt https://t.co/ndcjqW0DjT

Staat will 100 Euro pro Kind zum Kindergeld dazugeben

Ärmeren Haushalten will die Ampel-Koalition außerdem einmalig 100 Euro zahlen. Hinzu kommt – ebenfalls einmalig – ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro pro Kind. Das soll das Kindergeld ergänzen und von der Familienkasse überwiesen werden. Im Gegenzug soll diese Summe vom steuerlichen Kinderfreibetrag abgezogen werden.

Hartz IV-Empfänger sollen noch einmal 100 Euro bekommen

Wer Sozialleistungen wie beispielsweise Hartz IV bekommt, soll zu der bereits beschlossenen Einmalzahlung von 100 Euro pro Person weitere 100 Euro bekommen.

Ticket für Bus und Bahn im Nahverkehr soll nur neun Euro kosten

Darüber hinaus will die Regierung erreichen, dass der öffentliche Nahverkehr für 90 Tage billiger wird. In dieser Zeit ist geplant, dass es ein Monatsticket für neun Euro gibt. Der Nahverkehr werde vorübergehend „ so billig “ wie nie zuvor, hat Grünen-Chefin Ricarda Lang dazu gesagt. Auch den Austausch von Gasheizungen will die Koalition ihren Angaben zufolge bezuschussen.

Es ist schon das zweite Finanzpaket, das die Ampel-Koalition auf den Weg gebracht hat, um die Menschen in Deutschland zu entlasten. Das erste vor vier Wochen kostet den Bundeshaushalt nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zwischen 14 und 16 Milliarden Euro.