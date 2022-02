Seit Tagen rücken die russischen Truppen immer weiter in die Ukraine vor. Präsident Putin steht fest zu seiner „Spezialoperation“ – viele Menschen in Russland offenbar nicht.

Eine Frau steht in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana inmitten von Demonstranten. Der Schock über den Einmarsch der russischen Soldaten in der Ukraine steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie hält ein Plakat in der Hand: Es zeigt den russischen Präsidenten Putin mit einem blutigen Handabdruck im Gesicht. Darunter steht in dicken, roten Buchstaben das Wort „KILLER“ – ein Wort, für das es keine Erklärung braucht.

Die Frau ist Teil einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg – und sie steht mit ihrem Plakat sinnbildlich für das, was auch viele Menschen in Russland denken: „ Wir wollen den Ukraine-Krieg nicht. Putin, hör auf! “

Viele Russen stehen nicht hinter dem Ukraine-Krieg ihres Präsidenten Putin. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Luka Dakskobler

Aber Putin bleibt Blutin: Er will die Ukraine einnehmen lassen, das Blut von Unschuldigen an seinen Händen haben – Hauptsache er zeigt seinem Volk keine Schwäche. Was das Volk will: Zweitrangig. Wenn überhaupt.

Spenden & Hilfe für die Ukraine: So könnt ihr helfen!

Demos gegen Ukraine-Krieg: Mehrere Tausend Festnahmen in Russland

In den ersten Tagen nach Beginn des Krieges sind in vielen russischen Städten Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Einmarsch der russischen Soldaten zu protestieren. Dabei sollen seit Beginn des Krieges mehrere Tausend Demonstranten festgenommen worden sein, berichten russische Bürgerrechtler.

Das Bürgerrechtsportal Owd-Info hat bis Donnerstagabend allein in 44 Städten in Russland Proteste registriert – obwohl Demonstrationen verboten waren und harte Strafen dafür angekündigt waren.

Direkt vor Putins Haustür – auf dem Puschkin-Platz in Moskau – demonstrierten etwa 1.000 Menschen gegen die Invasion. Sie riefen „ Nein zum Krieg! “, denn viele Russen fühlen sich der Ukraine eng verbunden, haben zum Großteil Familie dort. Viele Menschen hatten wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine Tränen in den Augen.

Die Flagge der Ukraine geht um die Welt

Nawalny: „Ich bin gegen Krieg“

Einer der bekanntesten Aktivisten gegen den Kreml meldete sich am Donnerstag vor Gericht zu Wort: „ Ich bin gegen Krieg “, sagte der im Straflager inhaftierte Putin-Gegner Alexander Nawalny. Ihm drohen in einem neuen Prozess 15 Jahre Haft.

Nawalny sagte, der Angriff auf die Ukraine sei ein Brudermord und verbrecherisch. „ Die Kremlbande hat ihn losgetreten, damit sie weiter stehlen kann. Sie töten, um zu klauen “, sagte Nawalny im Gerichtssaal.

Auch die russische Opernsängerin Anna Netrebko ist gegen Putins Krieg: „ Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und die Menschen in Frieden leben können. Das erhoffe ich mir und dafür bete ich “, schrieb sie auf Instagram.

Stoppt den Krieg: Tausende Russen appellieren an Putin

Auch andere Menschen in Russland rufen Kremlchef Putin in Petitionen dazu auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. „ Wir, russische Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter, sind entschieden gegen kriegerische Handlungen, die von den russischen Streitkräften auf dem Gebiet der Ukraine vollzogen werden “, hieß es in einem Schreiben mit mehr als 300 Unterschriften.

Auch Dutzende russische Hilfsorganisationen veröffentlichten einen offenen Brief an Putin mit der Bitte, den Krieg zu beenden. „ Krieg ist eine humanitäre Katastrophe, die Schmerz und Leid vermehrt. (.) Wir halten gewaltsame Methoden zur Lösung politischer Konflikte für unmenschlich und rufen Sie zur Beendigung des Feuers und zum Beginn der Verhandlungen auf. “

Russischer Tennisspieler schreibt „Bitte keinen Krieg“ in Kamera

Auch aus dem Sport gibt es immer wieder Aufforderungen an Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der russische Tennisspieler Andrey Rublev hat beim Tennisturnier in Dubai während eines Spiels „ No war please “ – „ Bitte keinen Krieg “ – in eine Kamera geschrieben.

https://www.facebook.com/watch?v=375759057320058

Russland verbietet Medien den Begriff „Krieg“

Der Kreml spricht nach wie vor von einer militärischen Operation in der Ukraine und vermeidet das Wort „Krieg“. Auch die Medien in Russland dürfen das Wort nicht benutzen – darauf achtet der Kreml sehr penibel.

In einem großen Gebäude in Moskau, in dem neben russischen Beamten auch viele Diplomaten und Auslandskorrespondenten wohnen, ist seit Tagen das ausländische Fernsehen gekappt. Die Gebäudeverwaltung sagt, dass die Satellitenanlagen ausgefallen seien – stattdessen bietet sie russische Staatssender an.