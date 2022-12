Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die am Ulmer Münster hochgeklettert sind. Sie sollen auch Ausweise gefälscht haben.

Ein Passant hatte mehrere Personen auf einem Turmgerüst am Ulmer Münster gemeldet. Zwei der Männer haben sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr vor der Polizei in rund 30 Metern Höhe auf einem Gerüst versteckt. Gegen 10:30 Uhr wurde ein weiterer Mensch im gesperrten Bereich am Münster gemeldet.

Wer waren die Kletterer?

Die drei 20-Jährigen aus Frankreich haben den Beamten dann gefälschte Ausweise vorgezeigt. Ihre echten Ausweise wurden bei einer Durchsuchung ihres Hotelzimmers gefunden. Wie lange und in welchen Bereichen des Münsters sie sich aufhielten, ist unklar. Sie wurden nach einer Befragung wieder freigelassen. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Urkundenfälschung ermittelt. Der höchste Kirchturm der Welt am Ulmer Münster misst rund 161 Meter. Das sogenannte Roofing ist sehr gefährlich, weil die Gefahr droht abzustürzen.

Das ist Roofing

Beim sogenannten Roofing klettern meist Jugendliche und junge Erwachsene ohne Sicherung auf hohe Bauwerke oder Gebäude. Dieses Verhalten ist extrem gefährlich, denn immer wieder sterben dabei Menschen.