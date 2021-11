Schon in den Grundschulen haben viele Kinder ein eigenes Smartphone. Yougov hat Eltern befragt, wann die Kinder ihr erstes Handy bekommen – mit überraschenden Ergebnissen.

Die meisten Eltern denken, dass ein Smartphone für ihre Kinder schon im Grundschulalter etwas ist. 50 Prozent der 1.007 befragten Mütter und Väter geben ihrem Nachwuchs laut Yougov-Umfrage im Alter zwischen sechs und elf Jahren das erste Smartphone.

Gut ein Drittel der Befragten sogar später: 36 Prozent sagten, dass ihre Kinder erst im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren ein Smartphone bekommen. Überraschend: Ein Prozent der Befragten lässt die Kinder schon vor dem Kindergartenalter auf einem Handy daddeln.

Die meisten Eltern wissen, was die Kinder schauen

Wenig überraschend dürfte sein, dass die Eltern immer weniger Überblick darüber haben, was die Kinder auf Smartphones, Tablets oder sonstigen elektronischen Medien schauen, je älter die Kinder werden.

Von den Eltern, die Kinder im Alter zwischen null und zwei Jahren haben, gaben 82 Prozent an, dass sie wissen, was die Kleinen schauen oder spielen. In der Altersgruppe 15- bis 17-jährige Kinder sagen dagegen nur noch 62 Prozent, dass sie einen Überblick haben.

Haben Eltern auch die Kontrolle über die Inhalte auf Smartphones?

Was in der Umfrage auch deutlich wurde: Je jünger die Kinder sind, desto genauer kontrollieren die Eltern auch, was der Nachwuchs auf dem Handy schaut oder spielt. In der Altersgruppe drei bis fünf Jahre sagen 90 Prozent der Eltern, dass sie die Inhalte kontrollieren.

Und auch hier wenig überraschend: je älter die Kinder, desto weniger Kontrolle. Sagen bei den Sechs- bis Elfjährigen noch 86 Prozent der Eltern, dass sie die Mediennutzung der Kinder im Blick haben, sind es bei den 15- bis 17-Jährigen nur noch 59 Prozent der Eltern.