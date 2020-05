In Stuttgart wollen sich bis zu 5.000 Menschen auf einer Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen versammeln. Die Bevölkerungsmehrheit vertreten sie offenbar nicht.

Überall ist von Lockerungen die Rede. Dennoch wollen wieder Tausende in Stuttgart, München und anderen Städten gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierungen demonstrieren – wie schon am vergangenen Wochenende.

Fast 75 Prozent haben kein Verständnis für Proteste

Viele Demonstranten finden die Corona-Maßnahmen schlicht übertrieben und wollen sich dagegen wehren. Andere sitzen auch den Erzählungen von Verschwörungstheoretikern auf.

Laut einer Civey-Umfrage des Spiegel haben fast dreiviertel der Deutschen aber kein Verständnis für die Proteste: Von 5128 Befragten sagten über 55 Prozent, sie hätten „auf keinen Fall“ Verständnis. 16,1 Prozent antworteten mit „eher Nein“.

Fast zwei Drittel finden Merkels Corona-Politik „souverän“

Nur knapp 25 Prozent antworteten mit „Ja, auf jeden Fall“ oder „eher ja“. Dabei haben 77 Prozent der AfD-Wähler Verständnis für die Demonstranten und 53 Prozent der FDP-Wähler.

84 Prozent der Unionsanhänger beurteilen demnach den Führungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als „souverän“. Diese Einschätzung teilen 77 Prozent der Grünen- und 71 Prozent der SPD-Wähler. Insgesamt sind es über 63 Prozent der Wähler.

Strobl sauer: Demos sind ein „Superspreader“

Um die geplanten Demonstrationen hatte es in Stuttgart zunächst Diskussionen gegeben: „Es war eine Abwägung von Infektionsschutz und der Versammlungsfreiheit", erklärte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) zur Entscheidung der Stadt, die Demo zuzulassen.

Das Gesundheitsamt mahnte an, dass Teilnehmer die Mindestabstände einhalten und bei der An- und Abreise im öffentlichen Nahverkehr Masken tragen müssten. Verstöße gegen die Maskenpflicht würden mit 300 Euro Bußgeld geahndet.

Aus Sicht von Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl hätte Stuttgart den Lockdown-Gegnern schon früher striktere Auflagen für ihre Demonstrationen machen müssen. Stuttgart habe vergangene Woche 10.000 Teilnehmer auf dem Cannstatter Wasen genehmigt. „Aus meiner Sicht war das ein Superspreader, also ein riesiger Virusverbreiter“, sagte Strobl am Freitag.

Am Samstag will dann die Südwest-AfD will mit einer Kundgebung in Stuttgart gegen die Corona-Beschränkungen protestieren. Die Demonstration werde am Sonntag, den 24. Mai, in der Stuttgarter Innenstadt stattfinden, bestätigte AfD-Landesvize Markus Frohnmaier am Freitag.

Man plane mit 500 Teilnehmern, sagte Frohnmaier. Mit dem Protest der Initiative „Querdenken“, die seit mehreren Wochen Demos gegen Corona-Beschränkungen organisiert, habe man nichts zu tun.