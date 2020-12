In Mannheim hängen Hunderte Mund-Nasen-Bedeckungen am Rhein-Ufer. Damit wollen Aktivisten auf Umweltverschmutzung aufmerksam machen – und auf die Gefahren, die von benutzten Masken ausgehen.

Es ist die „Girlande der Schande“ – so bezeichnen die Umweltaktivisten aus Mannheim ihre Aktion am Rhein-Ufer. Sie haben dafür mehr als 200 Mund-Nasen-Bedeckungen gesammelt, die achtlos weggeworfen wurden.

Nachrichten 28.11.2020 „Pro Kilometer drei Masken – das ist Wahnsinn“ Dauer 0:28 min

Gerade Einwegmasken finde man immer wieder am Straßenrand oder in den Grünanlagen, so die Umweltschützer.

„Bis Einwegmasken sich zersetzen dauert es 450 Jahre“

Bis eine solche Maske komplett verrottet ist, dauert es allerdings länger, als mancher vielleicht denkt. „Es gibt Masken, da dauert es 450 Jahre, bis sie komplett zersetzt sind“, erklärt Uwe Frank, ein Mitglied der Organisation „Surfrider Baden-Pfalz“, die für die Aktion verantwortlich ist. Das sei eine ähnliche Belastung für die Umwelt wie Plastikmüll.

Check: Wie gut schützen Masken vor Corona?

Gefahr für Umwelt und Menschen

Die Aktivisten wollen mit der Aktion auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen, die durch die Masken entsteht. Und sie haben noch eine weitere Botschaft: Benutzte Mund-Nasen-Masken gehören in den Restmüll. Nicht nur wegen des Umweltaspekts – sondern auch, weil in den Stoffen viele Viren und Bakterien hängen.