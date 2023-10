per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Eine Ausstellung geht zu Ende – und plötzlich hängt ein Bild zu viel da. Die Bundeskunsthalle in Bonn nimmt es mit Humor. Inzwischen hat sich auch die Künstlerin gemeldet.

Oft werden aus Museen Gegenstände geraubt. In Bonn war es gerade umgekehrt: Beim Abbau einer zu Ende gegangenen Ausstellung in der Bundeskunsthalle hatten Kuratoren ein Bild mehr gezählt als sie ursprünglich aufgehängt hatten.

Jemand hatte es mit doppelseitigem Klebeband in einem billigen Rahmen an der Wand befestigt. Die Verantwortlichen gingen gleich davon aus, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte das kleine Frauenbildnis unbemerkt in die Ausstellung „Wer wir sind“ (Thema: Migration) geschmuggelt hat.

UPDATE: Inzwischen hat sich eine Kölner Künstlerin gemeldet! Wer von euch war das? 😉 Die Bundeskunsthalle in Bonn sucht...Posted by SWR3 on Thursday, October 12, 2023

Bundeskunsthalle zu unbekanntem Bild: „Wir finden das lustig“

Auf X schrieb die Bundeskunsthalle anschließend sehr nett: „Erst beim Abbau von #WerWirSind ist aufgefallen, dass wir ein Werk mehr in unserer #Ausstellung hatten! Jemand hat uns ein Bild in die Ausstellung gehängt. Wir finden das lustig & möchten den/die Künstler*in kennenlernen. Also melde dich! Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort.“

Ausstellungskuratorin Johanna Adam sagte am Donnerstag, sie könne nur mutmaßen, wie das Bild in die Ausstellung gelangt sei. „Das Bild ist nicht besonders groß, insofern könnte es jemand unter seinem Pulli versteckt haben.“

Grundsätzlich sei ein Bild mehr natürlich besser, als ein Bild weniger. Auf jeden Fall könne es erst in den letzten Tagen passiert sein, andernfalls wäre es früher aufgefallen.

Künstlerin: Habe Bild unter dem Hoodie ins Museum geschmuggelt

Am gleichen Abend jedoch war das Rätsel gelöst: Wie der WDR berichtet, hat sich eine Künstlerin mit Namen Danai Emmanouilidis in seiner Redaktion gemeldet. Sie habe das Frauenbildnis in die Ausstellung geschmuggelt – „mit einem Riesenhoodie über meinen Leggins“ . Und von wegen „erst in den letzten Tagen“ : Schon seit 1. September hänge das Gemälde dort.

Die Ausstellung habe sie nicht zufällig gewählt, zitiert sie der WDR: "In "Wer wir sind“ geht es ja auch um das Thema Migration, das spielt auch in meiner Kunst eine große Rolle."

Die Bundeskunsthalle hat laut WDR erfreut auf die positive Wendung reagiert. Sie möchte jetzt mit Danai Emmanouilidis ins Gespräch kommen. Am Freitag sollte es ein erstes Telefonat zwischen beiden Seiten geben. Dann könnten sie auch klären, was mit dem Bild passieren soll. Johanna Adam sagte dem WDR, sie könne sich eine Versteigerung für gemeinnützige Zwecke vorstellen.