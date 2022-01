Autos in Gräben, quer stehende Lkw – Schneefall und spiegelglatte Straßen machten den Autofahrern in RLP in der Nacht auf Samstag zu schaffen. Es gab viele Unfälle und Behinderungen.

Vor allem die Eifel und der Hunsrück waren betroffen, wie die Polizei berichtet. Auf der stark befahrenen Bundesstraße 51 in der Eifel blieben zahlreiche Lastwagen stecken oder rutschten in die Leitplanken, wie die Polizei in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mitteilte. Querstehende Sattelzüge behinderten zudem vielerorts die Räumfahrzeuge. Etliche Lastwagenfahrer hatten laut Polizei „ die Straßenverhältnisse zu optimistisch eingeschätzt “.

Die Räum- und Streudienste seien seit Stunden im Einsatz. So seien Nebenstrecken zum Teil immer noch nicht geräumt, so die Polizei. Dort, wo es Unfälle gab, sei es zum Glück bei Blechschäden geblieben.

Nach Angaben der Polizei gibt es vor allem auf den Autobahnen noch vereinzelt Störungen durch liegengebliebene Lkw, unter anderem auf der A61 am Dieblicher Berg.

Schwer verletzter Lkw-Fahrer

Kurz vor Laudert im Rhein-Hunsrück-Kreis sei ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer offenbar falsch auf die Autobahn gefahren, weil er die richtige Auffahrt im Schneetreiben nicht fand. Als er seinen Irrtum bemerkte, wollte er den Angaben zufolge auf der Autobahn drehen und stieß frontal mit einem anderen Lkw zusammen.

Straßen mussten gesperrt werden

Auf der A3 zwischen Wiesbaden und Limburg sei der Verkehr in beiden Richtungen wegen quer stehender Lkw gesperrt worden. Auf der A61 in Höhe Waldlaubersheim musste die Aus- und die Auffahrt in Richtung Koblenz gesperrt werden, auf der B41 bei Bad Kreuznach habe die Auffahrt auf die A61 in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden müssen.

Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Und auch die Deutsche Bahn ist nach eigenen Angaben betroffen. Weil durch den Schnee Bäume auf die Strecke gestürzt seien, gebe es derzeit Behinderungen und Zugausfälle auf der Lahntalbahnstrecke zwischen Niederlahnstein und Limburg.

Wintereinbruch ist nur von kurzer Dauer