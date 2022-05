Als eine Ampel grün wurde, hat ein Mann viel zu stark beschleunigt. Er kam bei dem anschließenden Unfall ums Leben. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Laut Polizei fuhr das Auto, an dessen Steuer ein 50-Jähriger saß, gegen 9:30 Uhr viel zu schnell an der Ampel an. Es stieß mit einem vorausfahrenden Auto zusammen, kam ins Schleudern und kollidierte mit drei weiteren Fahrzeugen und einem Motorrad. Der 50-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Unfalls starb.

Sechs Menschen in Freiburg teils schwer verletzt

Auch sechs weitere Menschen wurden laut Polizei verletzt – vier davon schwer. SWR-Reporterin Dorothee Soboll hat in Freiburg von der Polizei erfahren, dass eine der verletzten Personen aus ihrem Auto herausgeschnitten werden musste.

Eines der zerstörten Autos wird abgeschleppt. SWR Gabi Krings

Freiburger Polizei: Technischer Defekt oder auch medizinische Ursache möglich

Der Unfall geschah an der Ampel Dreisamstraße (Höhe Kaiserbrücke in Fahrtrichtung Westen) auf der B31. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes war anschließend im Einsatz.

Warum der Mann so stark beschleunigt hat, ist völlig unklar. Möglicherweise könnte laut Polizei ein technischer Defekt oder eine medizinische Ursache vorgelegen haben.

Die B31 war in Richtung Westen bis etwa 13:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.

