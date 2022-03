Zwölf der Verletzten wurden in Trier in die beiden Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt.

Nach Angaben der Stadt Trier schwebt aber niemand der Verletzten in Lebensgefahr. Die anderen Kinder und Jugendlichen aus dem Schulbus konnten inzwischen zu ihren Eltern gebracht werden. Nach dem Unfall waren sie direkt vor Ort von Ärzten und Psychologen betreut worden. Es wurde auch ein Hilfetelefon für Eltern eingerichtet.

⚠️Die aktuellen Zahlen zum Unfall: 36 Personen im Bus. 12 aufgrund der Verletzungen in die beiden Krankenhäuser gebracht. 23 in der Toni-Chorus-Halle versorgt. Ein Junge ist unbemerkt direkt von der Unfallstelle noch in die Schule gegangen, von Eltern abgeholt - es geht ihm gut.

Schulbus fährt am Martinsufer in Trier gegen Baum

36 Schulkinder und Jugendliche waren in dem Schulbus, als der am Morgen im Berufsverkehr von der Straße am Martinsufer abkam. In Höhe der Kaiser-Wilhelm Brücke fuhr er frontal gegen einen Baum in der Straßenmitte.

Um Eltern und Kinder nach dem Unfall vor Schaulustigen zu schützen, wurde der Bereich großräumig abgesperrt. In der Folge gab es am Martinsufer lange Staus. Inzwischen läuft der Verkehr dort wieder.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Trier hat dafür einen Gutachter beauftragt.