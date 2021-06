Schwere Unwetter sind am Mittwochabend über den Südwesten gezogen und haben für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Es gab Schwerverletzte. Besonders betroffen: die Region um Stuttgart.

Im Zollernalbkreis, im Kreis Esslingen und in den Kreisen Tübingen und Reutlingen waren am Abend Hunderte Einsatzkräfte dabei, Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume zu sichern. Mehrere Straßen seien vom Starkregen überflutet worden, teilte die Polizei mit. Am Flughafen Stuttgart musste der Betrieb mehrmals eingestellt werden. Selbst am Donnerstagabend liefen vielerorts noch die Aufräumarbeiten.

Sechs Personen teils schwer verletzt

Bei dem Unwetter wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei in Reutlingen am Donnerstag mitteilte. fünf von ihnen wurden demnach bei drei Verkehrsunfällen verletzt. Ein Mann stürzte vom Dach seines Hauses, als er das Gebäude vom Hagel befreien wollte.

So war etwa eine Straße bei Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen komplett mit Hagel bedeckt. Auf der Bundesstraße 28 auf Höhe des Reutlinger Stadtteils Betzingen sah es ähnlich aus. Allein in Kirchheim wurde die Feuerwehr zu über 150 Einsätzen gerufen.

Stromversorgung unterbrochen

Im Stadtteil Mittelstadt sei zudem ein Baum in eine Stromleitung gestürzt und habe die Stromversorgung des Teilorts gekappt, so das Landratsamt.

Feuerwehr und THW waren im Kreis Reutlingen mit rund 370 Helfern und mindestens 60 Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Kräfte wurden angefordert.

So sah es bei SWR3-Hörerin Marion Pepper aus. Marion Pepper

Tübingen: Impzentrum geschlossen – alle Termine abgesagt

Besonders stark traf das Unwetter auch Tübingen. Dort hagelte es so, dass die Straßen teilweise weiß waren. Außerdem führte starker Regen dazu, dass die Halle des Kreisimpfzentrums volllief. Laut SWR-Informationen müsse wohl alles im Impfzentrum komplett abgebaut, getrocknet und dann wieder aufgebaut werden. Alle Corona-Impftermine für Mittwochabend und diesen Donnerstag mussten den Angaben nach abgesagt werden. Alle die, die für die nächsten zwei Wochen einen Impftermin hätten, sollen individuell benachrichtigt werden. Derzeit werde geprüft, ob diese Termine wo anders hin verlegt werden könnten oder ausfallen müssen.

ICE-Trasse bei Bad Krozingen überflutet

Starkregen hatte am Abend auch eine ICE-Trasse überflutet. Auf der Strecke Basel-Freiburg lagen die Gleise im Abschnitt Bad Krozingen und Heitersheim komplett unter Wasser.

Sowas hab ich tatsächlich auch noch nie gesehen 😮 Einmal im ICE auf Tauchfahrt! https://t.co/vuNP3hNsZF

Die Bahn meldete die Sperrung der Strecke gegen 18:20 Uhr. Gut drei Stunden später war das Wasser zum großen Teil abgeflossen und die Strecke konnte wieder frei gegeben werden.

Überflutungen auch in Offenburg

Im Offenburg liefen mehrere Tiefgaragen und Keller voll. In einem stand das Wasser rund 60 Zentimeter hoch, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Autos wurden beschädigt. Die Polizei in Aalen registrierte durch das Unwetter nur Sachbeschädigungen durch überflutete Keller und Unterführungen.