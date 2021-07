Heftige Unwetter in Deutschland: Insbesondere NRW ist stark betroffen, aber auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es extreme Regen und Gewitter. Hier findest du die aktuelle Wetter-Lage und die Folgen.

„Jahrhundert-Hochwasserstände an Prüm und Nims“

15.7.2021, 1:05 – Viele Flüsse im Eifelkreis Bitburg-Prüm führen Jahrhunderthochwasser. Auch der Stausee Bitburg könne überlaufen. Im SWR-Interview Willi Schlöder, stellvertretender Katastrophenschutzinspekteur des Kreises:

Wupper-Talsperre läuft über – Evakuierungen wegen Lebensgefahr für Anwohner

15.7.2021, 0:14 – Mehrere Wohngebiete entlang der Wupper werden gerade evakuiert. In einer Warnmeldung der Feuerwehr Wuppertal heißt es: „Im Bereich Stadtgebiet Wuppertal besteht die Gefahr der Überflutung. Auch wenn der Regen nachlässt, könnte es weitere Wupperüberschwemmungen im Stadtgebiet geben. Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der Talsperre führen könnten.“

Die Wassermengen, die dadurch zusätzlich zum kontrollierten Ablauf in die Wupper kommen können, sind nicht absehbar. Der Überlauf könnte binnen der nächsten Stunde passieren (Stand 22:00 Uhr). Es könnte bei der aktuellen Fließgeschwindigkeit der Wupper drei Stunden nach dem Überlauf möglicherweise zu Überflutungen in Wuppertal kommen.“ In Radevormwald an der Wupper hatte die Feuerwehr zuvor vor „akuter Lebensgefahr“ gewarnt und die Bewohner zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert. In einer weiteren Warnmeldung heißt es, auch im Stadtgebiet Solingen drohe Überflutungsgefahr.

00:03 Uhr: DIE TALSPERRE LÄUFT ÜBER! Nach wie vor nach wie können wir keine konkrete Prognose abgeben, wie das Wasser #Wuppertal erreichen wird und welches Ausmaß an Überflutungen erwartet werden muss.

Evakuierungen im Rhein-Sieg-Kreis

15.7.2021, 0:09 – Im Rhein-Sieg-Kreis in NRW warnt die Kreisleitstelle soeben: „Verlassen Sie sofort die Bereiche Ortsteile Oberdrees und Niederdrees Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen!“ Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst würden die Räumung unterstützen – möglicherweise ist im Nachbarkreis Euskirchen die Steinbachtalsperre gefährdet. Schon kurz zuvor waren dort weitere Gemeinden um die Talsperre geräumt worden:

Achtung: Gefahrengebiet Steinbachtalsperre! Der Rhein-Sieg-Kreis lässt Swisttal-Odendorf, Essig, Ludendorf und Miel räumen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Rettungskräfte und wählen Sie den Notruf nur in Notlagen!

Auch Kreis Ahrweiler ruft Katastrophenfall aus

14.7.2021, 23:57 – Nach Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel hat nun auch der Kreis Ahrweiler den Katastrophenfall ausgerufen. Alle Schulen und Kitas im Kreis bleiben auch hier am Donnerstag geschlossen.

Region Mayen schaltet Strom teilweise ab

14.7.2021, 23:31 – Auf einer Pressekonferenz in Mayen haben Vertreter der Einsatzkräfte über die aktuelle Hochwasserlage in der Region Mayen berichtet. Demnach stiegen die Pegelstände derzeit weiter an. Alle Personen in betroffenen Gebäuden sollten sich deshalb umgehend in Sicherheit bringen. In einigen Regionen habe der Strom zudem abgeschaltet werden müssen.

Evakuierungen an der Wupper – Talsperre bei Radevormwald kurz vor dem Überlaufen

14.7.2021, 23:17 – Wegen extremer Regenfälle wird die Wupper-Staumauer in Kürze überlaufen, warnt die Gefahrenleitstelle des Oberbergischen Kreises. Der Pegel der Wupper werde hierdurch im Stadtgebiet Radevormwald in kurzer Zeit sehr stark anschwellen! Es besteht die akute Gefahr der Überflutung. Dort heißt es: „Die Anwohner der Ortslagen entlang der Wupper (Fluss) im Stadtgebiet Radevormwald werden aufgefordert, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen! Es besteht akute Lebensgefahr!“

Für betroffene Bürger richte die Stadt Radevormwald eine Betreuungsstelle ein: Grundschule Wupper, Auf der Brede 33, Radevormwald.

22:19 Uhr: Auch wenn der Regen nachlässt, gibt es KEINE ENTWARNUNG! Es gibt das Risiko, dass es zu weiteren #Wupper-Überschwemmungen im Stadtgebiet kommt. Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der #Talsperre führen könnten. #Wuppertal

Auch Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Katastrophenfall aus

14.7.2021, 22:30 – Aufgrund der zunehmenden Gefahr hat auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm den Katastrophenfall ausgerufen. Außerdem wurde festgelegt, dass alle Schulen und Kitas im Kreis am Donnerstag geschlossen bleiben.

So schützt ihr euer Haus vor dem Wasser

14.7.2021, 22:20 – An manchen Stellen ist es schon zu spät. Aber viele können noch etwas tun. Darauf müsst ihr achten:

Riesige Wassermassen in der Eifel

14.7.2021, 21:45 – In der Eifel in Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag stellenweise bis zu 120 Liter Regen auf einen Quadratmeter gefallen. Hier einige Impressionen vom Nachmittag:

Straßen unter Wasser, Feuerwehr im Dauereinsatz - kleine Rinnsale werden zu reißenden Bächen: Erste Eindrücke vom Hochwasser in der Eifel. #Ahrweiler #Antweiler #Hetzerath #Wittlich https://t.co/zOU1U4yHzj

Feuerwehren warnen: Wir können nicht überall gleichzeitig sein!

14.7.2021, 21:35 – In einigen Gebieten von NRW und Rheinland-Pfalz scheinen die Feuerwehren an ihre Grenzen zu geraten. Meldungen wie diese aus dem Hochsauerlandkreis sind heute Abend keine Seltenheit:

„Achtung! Eine Vielzahl von Feuerwehreinsätzen im Hochsauerlandkreis! Durch die Unwetterlage sind bereits alle Einsatzkräfte im Hochsauerlandkreis alarmiert. Bitte beachten Sie, dass die Feuerwehren alle Einsätze nach und nach abarbeiten müssen und nicht zeitgleich an allen Stellen tätig werden können. Meiden Sie darüber hinaus unbedingt unnötige Fahrten mit dem Auto.“

Kreis Vulkaneifel ruft Katastrophenfall aus - Schulen geschlossen

14.7.2021, 21:03 – Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen hat der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“ , sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben. Die Menschen wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

Feuerwehrmann ertrinkt bei Rettungsarbeiten in Altena

14.7.2021, 19:33 – Bei Rettungsarbeiten nach einem Starkregen ist in Altena im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Er sei bei einem tragischen Unfall ertrunken.

In Baden-Württemberg ist vermutlich ein 81-jähriger Mann in der Jagst ertrunken. Im sächsischen Jöhstadt im Erzgebirgskreis wird seit Dienstag ein 53-Jähriger Mann vermisst.

Altena ist von der Außenwelt abgeschnitten. Dort ist ein junger Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten ertrunken. In #Hagen muss die Bundeswehr ran. Wie es aktuell durch den #Starkregen in #NRW aussieht, jetzt live. ⤵️ https://t.co/KtDzmN6Mnh

Hochwasser-Ticker: So sieht die Lage in Rheinland-Pfalz aus

14.7.2021, 18:55 – Unsere Kollegen in Mainz haben speziell für Rheinland-Pfalz einen Hochwasser-Ticker aufgesetzt:

„Böden können kein Wasser mehr aufnehmen“ – Alarmzustand in der Eifel und im Sauerland

14.7.2021, 18:15 – Im Westen geht es schlimm ab: Sowohl in Nordrhein-Westfalen, als auch in der rheinland-pfälzischen Eifel kommt die Feuerwehr mit Keller-Auspumpen, retten und abschirmen nicht mehr hinterher.

Der Hochwasser-Experte Bernd Mehlig, spricht für das Sauerland und die Eifel von einer ernst zu nehmenden Situation, in der die örtlichen Feuerwehren sich mancherorts weiter auf Überflutungen einstellen müssten. „Die Böden sind gesättigt und können kein Wasser mehr aufnehmen. Das, was jetzt an Regen dazukommt, wird sich direkt in den Gewässern bemerkbar machen“, sagte Mehlig.

Anschwellende Flüsse und Seen in Baden-Württemberg

14.7.2021, 18:10 – Rhein, Neckar und zahlreiche andere Flüsse aber auch der Bodensee schwellen im Südwesten stark an. Noch ist die Lage hier aber noch nicht so bedrohlich wie weiter im Norden:

Gefangen zwischen zwei Hochs: Tief Bernd schüttet uns seit Montag zu

14.7.2021, 18:00 – Tief Bernd ist zwischen zwei Hochs gefangen und dreht und dreht sich um sich selbst... Das bringt Dauerregen und Unwetter an vielen Stellen Deutschlands, aber auch in Baden-Württemberg und vor allem in Rheinland-Pfalz. So sah es bis zum frühen Mittwochabend aus: