Der Starkregen im Rhein-Neckar-Kreis überflutete Keller und Straßen. Rettungskräfte mussten zu 50 Einsätzen ausrücken.

Besonders betroffen waren die Gemeinden Nußloch, Wiesloch und Sandhausen. Auch im Ortenaukreis hatte das Unwetter am Freitag Folgen. Dort sackte in Zell am Harmersbach ein Hang auf eine Straße ab. Außerdem musste die A8 bei Pforzheim vorübergehend gesperrt werden. Zu viel Wasser sammelte sich auf der Fahrbahn. Die gute Nachricht: Verletzte sind bisher nirgendwo gemeldet worden.

Warnung für weitere Regionen!

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Freitagabend vor Unwettern in weiteren Regionen. In Stuttgart und Südbaden seien schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.