Nach der Hitze hat's gekracht: In teils schweren Gewittern mit Starkregen hat sich die Hitze der vergangenen Tage entladen. Straßen wurden überflutet, umgestürzte Bäume behinderten den Verkehr und in Baden-Württemberg wurden zwei Männer verletzt.

In Baden-Württemberg hat es besonders den Raum Karlsruhe und den Rhein-Neckar-Kreis erwischt: Bei Karlsruhe stürzten viele Bäume um. Auf der A5 behinderten große Äste den Verkehr, an manchen Stellen wurde die Autobahn überspült. Zwei Bahnstrecken mussten kurzfristig gesperrt werden.

In Brühl im Rhein-Neckar-Kreis deckten Sturmböen das Dach einer Seniorenresidenz ab. Das Gebäude wurde stark beschädigt, manche Teile sind einsturzgefährdet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem Ast am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. Im Hochschwarzwald wurde ein Waldarbeiter von einem Blitz getroffen und schwer verletzt.

Fluss Ruwer trat in RP über die Ufer

Kurze, aber heftige Gewitter zogen auch über Rheinland-Pfalz. Im Kreis Trier-Saarburg trat die Ruwer nach Starkregen über die Ufer. Zahlreiche Keller sind vollgelaufen.

Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und Stromausfälle gab es auch im Kreis Bernkastel-Wittlich. In Remagen musste das Technische Hilfswerk eine Gruppe Kinder aus einem Zeltlager abholen. Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr zerlegt einen Baum, der im ehemaligen Bonner Regierungsviertel auf die Gleise der Straßenbahn gestürzt ist. dpa Bildfunk picture alliance/Roberto Pfeil/dpa

In NRW hat es vor allem den Süden erwischt: Etwa in Bonn – dort rissen die Sturmböen Bäume um und Keller wurden überflutet. Eine Frau wurde von den Wassermassen in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sich einen Weg durch Schutt und Geröll bahnen, um sie zu befreien. Sie blieb unverletzt.

Weitere Unwetter sind möglich

Laut Deutschem Wetterdienst wird sich die Wetterlage erstmal nicht beruhigen. Bis zum Wochenende könne es immer wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben.