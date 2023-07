Am Wochenende wird es heiß. Bis zu 40 Grad in Baden-Württemberg können erreicht werden. Aber bis dahin gibt es Regen und Gewitter und im Norden heftige Sturmböen.

Erst der Sturm und dann die Hitze. So lässt sich wohl das Wetter bis zum Wochenende zusammenfassen. Heute am Mittwoch drohen Blitz, Donner und viel Regen. Im Norden gibt es Unwetterwarnungen wegen heftiger Sturmböen.

Mittlerweile sind auch schon zwei Menschen durch das Wetter ums Leben gekommen. Im Emsland wurde ein Fußgänger von einem umstürzenden Baum erschlagen. Der Mann sei mit seinem Hund unterwegs gewesen, hat die Polizei mitgeteilt.

Und in den Niederlanden ist eine Frau bei einem ungewöhnlich starken Sommersturm ums Leben gekommen. Laut Polizei ist sie in der Stadt Haarlem in ihrem Auto gestorben, als ein Baum auf das Fahrzeug stürzte. Für Teile der Niederlande sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde vorhergesagt.

Wetter: Sturm im Norden, Gewitter und Regen im Süden

Bei uns in Deutschland kann es im Nordwesten Sturmböen mit bis zu 80, 90 oder sogar 100 Stundenkilometern geben, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das Sturmtief Poly zieht über den Norden hinweg mit viel Regen, Gewittern und in Küstennähe orkanartigen Böen. Der DWD warnt die Menschen im Norden vor umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Dachziegeln. „ Man muss sich in dem Zeitraum gut überlegen, ob man vor die Tür geht “, sagt eine DWD-Meteorologin gegenüber dem NDR.

Guten Morgen. Heute erwartet uns im Nordwesten ein "Sommersturm". Das ist selten. Seien Sie dort besonders vorsichtig. Über der Mitte, dem Süden und teils im Osten treten kräftige Gewitter auf. Alle Warnungen: https://t.co/YyavIu81Zw und in der WarnWetter App. /V pic.twitter.com/8ESIJ4OjkS

Der DWD erwartet vor allem im Südosten zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Im Westen und Teilen der Mitte fällt länger anhaltender Regen, der im Tagesverlauf in den Norden, Osten und Südosten weiterziehen soll.

Auch Wetter-Experte Dominik Jung von wetternet warnt vor den Sturmböen:

Das klingt vielleicht alles nicht sonderlich dramatisch, allerdings sind die Bäume allesamt dicht belaubt. Das Laubkleid bietet einen perfekten Angriffspunkt für die Sturmböen. Dadurch können Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Straßen und Bahnstrecken könnten ab Mittwochmittag blockiert und gesperrt sein. Bitte die Wetter- und Unwetterwarnungen morgen gut im Blick behalten.

Wie wird das Wetter bei dir zuhause? Das aktuelle Wetter für ganz SWR3-Land findest du hier:

Wetter am Wochenende: Es wird heiß

Am Wochenende wird es dann heiß. Im Süden, vor allem in Baden-Württemberg, können bis knapp 40 Grad erreicht werden, so der DWD. Auch nachts kann es in Ballungsgebieten über 20 Grad bleiben, sodass wir tropische Nächte bekommen.

Die Hitze bleibt aber wohl nur übers Wochenende. Für Anfang kommender Woche deutet sich eine Abkühlung mit Gewittern an. Wie viel kälter es dann wird, ist allerdings noch unsicher.