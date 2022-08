Heftige Gewitter mit Sturm und Hagel sind über weite Teile Frankreichs hinweggezogen – und kommen jetzt nach Deutschland.

Wochenlang hat Frankreich unter der extremen Hitze und Dürre geächzt. Wälder, Felder und Campingplätze an der Atlantikküste und am Mittelmeer sind riesigen Bränden zum Opfer gefallen – jetzt ziehen Unwetter über das Land.

Mittelmeer Frankreich: Alarmstufe wegen Sturzfluten

Der französische Wetterdienst Météo-France warnte wegen der starken Regenfälle vor möglichen Sturzfluten im Süden des Landes. Für fünf Départements am Mittelmeer und drei Départements in der Normandie gilt seit Mittwoch die Alarmstufe Orange.

🟠Sur les départements méditerranéens : orages violents attendus atteignant localement 80 mm en peu de temps. 🟠Sur les côtes normandes : pluies orageuses fréquentes cet après-midi, pouvant donner de 40 à 60mm en très peu de temps. https://t.co/P975ZypNRX

Straßen und Metro in Paris unter Wasser

Wegen des Unwetters ging von den Behörden folgende Warnung heraus: Man soll sich nicht in Wassernähe aufhalten und keinen Schutz unter Bäumen suchen. „Schon 30 Zentimeter Wasser reichen aus, um ein Auto wegzuschwemmen“ , warnte die Präfektur des Départements Var.

In Paris fielen innerhalb von 90 Minuten mehr als 40 Millimeter Regen. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich viele Straßen in der französischen Hauptstadt in Flüsse. Mehrere Metro-Stationen wurden überflutet, einige von ihnen waren mehrere Stunden gesperrt.

Regenwasser läuft in einer Metro-Station in Paris die Treppe runter. Reuters MATHILDE BOUCHOUX VEDEL via REUTERS

Für die Feuerwehr, die im Südwesten Frankreichs in den vergangenen Wochen gegen mehrere Waldbrände kämpfte, brachte der Regen aber auch Erleichterung. Dort sind die meisten Feuer inzwischen eingedämmt.

Gewitter und Starkregen für NRW, den Süden und Osten

Das Tiefdruckgebiet zog inzwischen weiter von Frankreich in Richtung Deutschland. Für Nordrhein-Westfalen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Mittwochabend bis Freitag Gewitter, Starkregen und Hagel voraus.

Im Nordwesten Deutschlands sind teils heftige Gewitter/Unwetter unterwegs. Details: https://t.co/YyavIu81Zw und in der WarnWetter App. /V https://t.co/rLh0MHX6v4

In den Tagen danach können durch Starkregen teils bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden fallen. Die genauen Schwerpunkte legten die Meteorologen noch nicht fest.

So ist das Wetter in SWR3Land

Auch in anderen Teilen Deutschlands – vor allem im Süden und im Osten – werden laut DWD große Regenmengen erwartet.