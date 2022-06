Was war das denn?! Das werden sich viele Menschen im Allgäu angesichts des Wetters gedacht haben. Aber nicht nur dort war es nass und stürmisch.

Unwetter mit heftigen Gewittern sind am Pfingstsonntag über Europa hinweggefegt. In Deutschland war besonders die Region östlich von Stuttgart bis ins südliche Bayern betroffen.

Alles weiß: Hagel im Allgäu

Plötzlich war alles weiß – was aussah wie Schnee im Juni, war aber Hagel. Eine Gewitterfront brachte den mit sich und ließ in der Schweiz, Österreich und Süddeutschland teilweise tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel stürzen.

Das Allgäu wurde von schweren Gewittern und Sturmböen erfasst. Dabei stürzten auch Bäume um. Im Landkreis Lindau am Bodensee lagen Straßen und Plätze zeitweise unter einer dicken weißen Hagelschicht, wie zum Beispiel in Weiler-Simmerberg.

Gewitter in BW: Überflutete Straßen im Enzkreis - weitere Unwetter für Montag vorausgesagt

Auch in anderen Teilen Bayerns ging es stürmisch zu. Innerhalb kürzester Zeit fiel so viel Niederschlag, dass Straßen überflutet wurden.

Enzkreis: Gewitterzellen sorgen für Überflutungen

In Baden-Württemberg war auch der Enzkreis betroffen. Hier gab es schwere Unwetter mit Hagel.

Rheinland-Pfalz: Sturm weht Dachziegel von Häusern

Ein Sturm hat am Pfingstsonntag die Dächer von rund 20 Häusern in Aschbach (Kreis Kusel) beschädigt. Vereinzelt seien bei den Gebäuden Dachziegel heruntergefallen, bei einer Scheune sei das Dach großflächiger abgedeckt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

