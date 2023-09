Ein Unwetter zog in der Nacht nach Deutschland. Es kam zu Überschwemmungen und einem Todesopfer.

Der Hochsommer sagt goodbye – und das (wie immer) mit viel Gepolter. Dienstag Abend zogen schwere Unwetter über den Norden von Rheinland-Pfalz, das Saarland und über Nordrhein-Westfalen. Im Rhein-Lahn-Kreis war ein Mann mit seinem Roller unterwegs, als er von einem Blitz getroffen wurde. Er verstarb noch am Ort.

Unwetter in Rheinland-Pfalz: Überschwemmungen und Zugverspätungen

Im Kreis Cochem-Zell schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Der brennende Dachstuhl wurde noch rechtzeitig gelöscht. Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr in Worms hatte einiges zu tun: Bisher waren es circa 30 Einsätze. Besonders getroffen hat es die Paternusschule in Pfeddersheim. Dort entstand ein Schaden am Dach. Wegen des Unwetters fällt der Unterricht an der Paternusschule am Mittwoch aus.

Die Straßen im Stadtgebiet Werl wurden teilweise stark überflutet. Einige Gullydeckel wurden sogar aus den Verankerungen gerissen.

Wegen der Unwetterwarnung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden die Regionalzüge noch bis zum Morgen langsamer fahren. Die DB Regio Mitte rechnet deshalb mit Verspätungen.

Die ersten Vorboten des Unwetters waren schon da – auch über Baden-Württemberg, sagt SWR3-Wetterfrau Lea Spindler.

Es sind aber nur kleine Gewitterzellen, die im Moment über uns hinwegziehen: „ Gerade gab es eine heftige Minizelle bei Bad Dürkheim und Spaichingen. Das zieht jetzt Richtung Meßstetten, Albstadt und Burladingen. “

Allerdings schwächten sich die Gewitter ab, weil „ ihnen „Nahrung“ fehlt, um kräftiger zu werden “. Die Gewitter entwickelten sich sehr regional und sehr plötzlich „ aus dieser ultraschwülen Luftmasse heraus und dann kann’s da mal kurz echt richtig Schütten “, sagt Spindler. Stellenweise sei auch Hagel möglich – und auch Sturmböen.

Riesiges Gewittergebiet aus Frankreich zieht nach Rheinland-Pfalz

Am Abend, ab etwa 19 Uhr, kommt dann ein richtig großes Gewittersystem zu uns. Das hat sich über Frankreich gebildet und zieht langsam Richtung Osten – in Richtung Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Dabei werde es auch immer kräftiger, sagt Spindler: „ Besonders betroffen werden sein: Das Saarland, die Eifel, alles rund um Westerwald und Hunsrück aber auch das Sauer- und Siegerland und auch das Rheinland. “

Später am Abend komme dann auch noch Hessen dazu. „ Da gibt’s dann länger anhaltenden Regen und das kann dann auch richtiger Starkregen sein – bis zu 90 Liter können lokal in ein paar Stunden runterkommen. “