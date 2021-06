Unwetter im Kreis Biberach – Mann ertrinkt in eigener Wohnung

Der Mann wurde in seiner Wohnung in Rot an der Rot von Wassermassen eingeschlossen und ertrank. Er konnte zwar noch einen Notruf absetzen, die Rettungskräfte kamen aber nicht durch.