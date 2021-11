Im Sommer waren es die schweren Waldbrände, jetzt sind es Herbst-Unwetter. In Sizilien sind bei Überflutungen drei Menschen gestorben. Für Freitag werden neue Unwetter erwartet.

Nach den Unwettern auf Sizilien haben Rettungskräfte die Leiche einer vermissten Frau geborgen. Damit kamen bei den verheerenden Niederschlägen auf der süditalienischen Insel in den vergangenen Tagen bisher drei Menschen ums Leben.

Die Frau war nach Einschätzung der Rettungskräfte am Sonntag – so wie auch ihr Mann – aus dem Auto ausgestiegen und von den Wassermassen erfasst worden. Ihr Körper wurde etwa fünf Kilometer vom Wagen entfernt entdeckt, wie die Polizei in Catania am Fuße des Vulkans Ätna mitteilte. Zuvor war ihr Mann in etwa zwei Kilometern Entfernung tot aufgefunden worden. Am Dienstag war ein anderer Mann in Catania gestorben, weil er den Erkenntnissen zufolge ebenfalls aus dem Auto ausstieg und dann vom Wasser unter den Wagen gedrückt wurde.

Durchschnittlicher Jahresniederschlag in 48 Stunden

Seit Montag gibt es im Osten von Sizilien und in Teilen von Kalabrien extreme Unwetter. Catanias Bürgermeister Salvo Pogliese schrieb auf Facebook, in seiner Stadt habe es in 48 Stunden so viel geregnet, wie sonst in einem ganzen Jahr.

È evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti.



Notstand und höchste Warnstufe für Catania ausgerufen

Die Regionalregierung rief am Mittwoch den Notstand aus. Die Schulen blieben geschlossen. Teile der Stadt wurden komplett überschwemmt, Schlamm und Wasser drückten in viele Häuser. Zum Teil war auch der Strom weg.

Und es geht noch weiter. Bereits für Freitag wird eine neue Schlechtwetterfront mit Unwettern und intensiven Niederschlägen erwartet. Die Zivilschutzbehörde stufte das Gebiet für Freitag auf die Höchstwarnstufe rot hoch.