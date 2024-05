per E-Mail teilen

In SWR3Land kann es ab Mittwoch für den Rest der Woche zeitweise wieder heftig regnen. Lokal sind in BW auch Überschwemmungen möglich. Worauf solltet ihr euch einstellen?

Ab Mittwochmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit teils schweren Gewittern und Starkregen. Es sei möglich, dass zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter pro Stunde runterkommen. Lokal könne sogar extrem heftiger Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter pro Stunde fallen, sagte ein Meteorologe des DWD. Außerdem seien Sturmböen und bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner möglich.

SWR3 Wetterfrau Lea Spindler rechnet damit, dass die Unwetter am Freitag ihren Höhepunkt erreichen:

Bis zum Wochenende fallen bei uns gebietsweise 50 bis gut 100 Liter pro Quadratmeter Regen. Richtig nass wird es am Freitag. Da bekommen wir es über den ganzen Tag mit ergiebigem Dauerregen zu tun und es kann lokal weiterhin zu Überschwemmungen kommen.

Stabile "#Omegalage" bringt uns eine Woche der Gegensätze: Im Südwesten schwül-warm und gewittrig mit Sturzflut- und ansteigender Hochwassergefahr; im Nordosten sonnig-warm und verschärfende Trockenheit sowie Waldbrandgefahr! Mehr dazu im Thema des Tages: https://t.co/1KbBsYso3r pic.twitter.com/OzymrXa4aE

Unwetter in Baden-Württemberg: Welche Regionen sind betroffen?

Das ist noch nicht ganz klar, deshalb sollten sich die Menschen in ganz Baden-Württemberg wappnen. Welche Regionen es am stärksten erwische, sei noch nicht sicher, so der DWD.

Unwetter am Montag: Überschwemmungen in Gemmingen

Was Starkregen anrichten kann, hat sich Anfang der Woche in Gemmingen (Kreis Heilbronn) gezeigt. Dort waren nach einem heftigen Unwetter viele Keller überflutet. Auf den Straßen stand kniehoch das Wasser. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Es könne Tage dauern, bis alles wieder aufgeräumt ist, sagte der Bürgermeister der Gemeinde.

Nachrichten 15.5.2024 Gemmingen: Aufräumen nach Unwetter und Überschwemmungen Dauer 0:33 min In Gemmingen im Kreis Heilbronn gehen heute die Aufräumarbeiten weiter. Ein Unwetter mit starkem Regen und Hagel hatte gestern Abend den Ort überflutet. Verletzt wurde niemand, aber dutzende Keller sind vollgelaufen, in einigen Straßen stand das Wasser kniehoch. Der Gemminger Bürgermeister Wolf geht davon aus, dass im Laufe des Tages die gröbsten Schäden beseitigt werden können - bis alles wieder sauber und repariert sei, dürfte es mehrere Tage dauern.

DWD: Auch in Rheinland-Pfalz drohen Unwetter

Ab dem heutigen Mittwoch müssen sich auch die Menschen in Rheinland-Pfalz auf Unwetter einstellen. Der DWD warnt vor:

Starkregen und Gewittern,

schauerartigem Regen und lokalem Hagel,

stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

