Schon zum Start ins Wochenende hat es an vielen Stellen gewittert. Hochwasser und Blitze machten den Menschen zu schaffen. Am Samstagabend wurde es dann um den Stuttgarter Hauptbahnhof ziemlich feucht.

Schon seit Freitag regnet es an zahlreichen Orten immer wieder heftig - der Deutsche Wetterdienst musste am Samstag noch vor weiteren Unwettern bis in die Nacht hinein warnen.

Dazu gab es schlimme Unglücke: In Stuttgart starb ein 65 Jahre alter Arbeiter, als am Freitag auf einer Baustelle ein unterspültes Gerüst mehrere Menschen mit sich riss. In Düsseldorf wurde eine Zwölfjährige schwer verletzt, nachdem ein Blitz am Freitagabend nahe ihrer Radfahrer-Gruppe eingeschlagen hatte. Das Mädchen erlitt vermutlich einen Stromschlag und stürzte auf die Straße, wo es von einem Auto erfasst wurde.

Stuttgarter Schillerstraße war teilweise gesperrt

Am Samstagabend wurde dann bei einem neuen heftigen Regen der Bereich um den Stuttgarter Hauptbahnhof überschwemmt. Das Wasser stand zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Autos fahren über die überflutete Schillerstrasse am Stuttgarter Hauptbahnhof. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Andreas Rosar | Andreas Rosar

Das Wasser konnte demnach unter anderem aufgrund verstopfter Gullys nicht schnell genug ablaufen. Die Polizei sperrte eine Spur der Schillerstraße für etwa eine Stunde ab.

Überflutungen in Bad Kreuznach

Deutlich heftiger war es am Samstagnachmittag im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach zugegangen: Bilder von dort zeigen, wie die Wassermassen durch die Ortschaften fluten. Der erneute Starkregen hatte Straßen und Hänge überschwemmt.

Um Rüdesheim waren nach ersten Informationen unter anderem die Sonnwald-Gemeinden Gebroth, Winterbach und Bockenau betroffen. Auch aus Winterburg in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wurden Überschwemmungen gemeldet.

Schon am Freitag waren die Feuerwehren in Mainz sowie in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms zweieinhalb Stunden zu rund 100 Einsätzen gerufen worden. Die Einsatzkräfte mussten demnach zahlreiche voll gelaufene Keller und Tiefgaragen leer pumpen, überflutete Straßen sichern sowie nach einem Hangrutsch aufräumen.

Unwetter-Schäden auch in anderen Teilen der Republik

In Thüringen war die Gemeinde Wutha-Farnroda mit ihrem Ortsteil Mosbach besonders betroffen, wo am Freitagabend eine Flutwelle kniehoch durch den Ort strömte und Häuser, Gärten und Garagen flutete, wie der Landkreis mitteilte.

Mehrere Autos wurden demnach weggeschwemmt, aus drei davon mussten Menschen befreit werden. Der Bürgermeister rechnete mit Schäden in Millionenhöhe, bei einem Gebäude wurde ein Teilabsturz durch einen Hangrutsch befürchtet.

Neue Gewitter am Sonntag – erst am Mittwoch wird es ruhiger

Auch für Sonntag wurden vor allem in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen Gewitter erwartet. Zum Start in die neue Woche soll es weiter warm bleiben, in der Mitte und im Süden Deutschlands können erneut Unwetter niedergehen. Erst für Mittwoch stellen die Meteorologen eine Wetterberuhigung in Aussicht.