Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich bis Donnerstag auf kräftige Gewitter einstellen. Was die können, zeigte sich gestern rund um den Bodensee.

Zuerst die gute Nachricht: In der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter nachlassen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Bis dahin kann es zwar noch Schauer und kurze Gewitter geben. Die Unwetterphase ist aber im wesentlichen bald vorbei.

Blitze und Platzregen hatten in den vergangenen Tagen viele Schäden angerichtet. Auch Menschen kamen dabei ums Leben, wie in Bad Cannstatt und in Biberach.

Gestern hat das dann Wetter nochmal hart zugeschlagen: Wegen schwerer Gewitter und heftigem Regen musste die Feuerwehr im Bodenseekreis mehr als 60 mal ausrücken.

Vor allem das nördliche Gemeindegebiet von Friedrichshafen sei am Dienstagabend von den Unwettern betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Es mussten zahlreiche Keller leergepumpt und überflutete Straßen gesperrt werden. Für die kommenden Tage rechnet die Feuerwehr mit weiteren Gewittern.

In Herrenberg in der Mitte Baden-Württembergs setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Nachbarn des Wohnhauses alarmierten die Feuerwehr, die die Bewohner aus dem Haus brachte und das Feuer schnell löschte, wie ein Kommandant der Feuerwehr Herrenberg sagte.

Auch an anderen Orten im Süden Deutschlands ging es heftig ab, beispielsweise in Nürnberg: „In mehreren Unterführungen blieben Fahrzeuge im Wasser stecken. An drei dieser Einsatzstellen mussten Personen durch Einsatzkräfte aus den Fahrzeugen gerettet werden“ , teilte die Nürnberger Berufsfeuerwehr mit. Über Verletzte lagen vorerst keine Informationen vor.