Die italienische Region Emilia-Romagna und die angrenzenden Ortschaften werden weiter von schweren Regenfällen heimgesucht. Alle Informationen erhältst du hier!

Bereits Anfang Mai hat es in der italienischen Region Emilia-Romagna in Norditalien so heftig geregnet, dass ganze Landstriche überflutet wurden. Jetzt gibt es weitere heftige Unwetter in der Region.

Formel-1-Rennen in Imola abgesagt

Wegen der schweren Unwetter ist das Formel-1-Rennen in Imola am kommenden Sonntag abgesagt worden. „ Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, eine sichere Veranstaltung für Fans, Teams und für unser Personal zu garantieren “, heißt es in einer Mitteilung der Formel 1.

Es sei zudem eine „ verantwortungsbewusste “ Entscheidung: „Es wäre nicht richtig, den Druck auf die lokalen Behörden und Rettungskräfte in diesen schwierigen Zeiten noch weiter zu steigern.“ Der Fluss Santerno in der Nähe der Rennstrecke ist über die Ufer getreten, 14 weiter Flüsse in der Emilia-Romagna führen Hochwasser.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

Mindesten acht Tote nach Überschwemmungen in Italien

Mit am schwersten betroffen sind die Stadt Cesena und die Provinz Ravena nahe der Adriaküste. Mindestens acht Menschen kamen in Forlí und Cesena ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Ein Mann hielt sich den Berichten zufolge während der Überschwemmung im Erdgeschoss seines Hauses auf und ertrank. Es gibt auch Berichte über weitere vermisste Personen.

Über 600 Mal rückte die italienische Feuerwehr in der beliebten Urlaubsregion Emilia-Romagni seit Dienstagmorgen aus. Die Einsatzkräfte retteten Menschen, die in ihren Wohnungen vom Wasser eingeschlossen waren oder holten gestrandete Autofahrer aus ihren Fahrzeugen. In der Stadt Cesena konnten die Einsatzkräfte dutzende Menschen von den Dächern ihrer Häuser retten.

#Maltempo #EmiliaRomagna: 500 #vigilidelfuoco al lavoro nelle zone colpite dall'alluvione di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Nella clip operazioni di soccorso con @Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava [#17maggio 7:00] pic.twitter.com/ev56QCqKal

Überschwemmungen in Italien: Evakuierungen und Schulschließungen

Bereits am Dienstag kam es in der Emilia-Romagna und ihren Marken zu Überschwemmungen. Mehr als 900 Menschen mussten sicherheitshalber evakuiert werden, da Flüsse und Bäche über die Ufer traten oder kurz davor waren. Bahnverbindungen wurden gesperrt und vielerorts wurden die Schulen geschlossen.

Bereits Anfang der Woche hatte der Zivilschutz die höchste Warnstufe herausgegeben. Die Bewohner einiger Provinzen sollten unnötige Reisen vermeiden und wenn möglich zuhause bleiben, hieß es.

Italiens Ministerpräsident Giorgia Meloni sprach den Menschen in den Regionen ihre „ volle Solidarität “ aus. „ Die Regierung verfolgt die Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen “, schrieb sie bei Twitter.

Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l'Emilia-Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione…

Überschwemmungen auch in Kroatien

Auch in Teilen Kroatiens hat es nach tagelangen Regenfällen Überschwemmungen gegeben. Mehrere kleine Ortschaften wurden überflutet, nachdem Flüsse über die Ufer getreten waren.

Entwarnung gibt es aber noch nicht. Sowohl in Italien als auch in Kroatien soll es die kommenden Tage weitere heftige Regenfälle geben, so Meteorologen.