Das Robert-Koch-Institut hat neue Risikogebiete ausgewiesen. Mittlerweile ist jedes zweite EU-Land davon betroffen. Was bedeutet das für die Herbstferien?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat wegen der rasant ansteigenden Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern davon abgeraten, in den Herbst- oder Winterferien Urlaub im Ausland zu machen. „Man kann ja auch Urlaub im Inland machen“, sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin.

In den Reisehinweisen der Regierung für Risikogebiete heiße es, man solle auf „unnötige Reisen“ verzichten und das seien nun mal Urlaubsreisen. Es habe sich auch immer wieder gezeigt, dass vor allem Reiserückkehrer das Virus wieder nach Deutschland einschleppten. „Ich finde, für Herbst-, Winter-, Weihnachtsurlaub sollten wir daraus gemeinsam lernen“, sagte Spahn. Das sei zwar hart für die Reiseveranstalter, aber in der derzeitigen Lage nicht zu ändern.

Tourismusbranche kämpft ums Überleben

Die Tourismusbranche dagegen spricht mittlerweile von einer Überlebenskrise, nachdem die Bundesregierung und das RKI immer weitere Regionen in Europa zu Risikogebieten erklären. Die Lage der Branche sei „existenzbedrohend", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Umsätze lägen derzeit lediglich bei einem Viertel von jenen des Vorjahres, und „eine Besserung ist nicht in Sicht“.

Der Verbandschef kritisierte vor allem, dass viele Regionen zu Unrecht von der Bundesregierung zu Risikogebieten erklärt worden seien. In Spanien gebe es viele Inseln wie Lanzarote, Formentera und Menorca, auf denen es keinen einzigen Corona-Hotspot gebe, trotzdem würden sie als Risikogebiete geführt.

„Das ist absurd“, kritisierte Fiebig. „Finca-Urlaub ist in keiner Weise gefährlicher als eine S-Bahn-Fahrt in Berlin.“ Und Reisen per se sei es auch nicht – vorausgesetzt, die Menschen hielten sich an die Corona-Regeln.

Skiurlaub in Österreich ohne Après-Ski

Wer zum Beispiel im Winter Skiurlaub in Österreich machen will, muss auf Après-Ski-Feiern verzichten. Skifahren, Einkaufen, Essen gehen, Kultur und Wellness sollen zwar möglich sein. „Was nicht möglich sein wird, ist Après-Ski in der Art und Weise, wie wir es aus der Vergangenheit kennen“, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. „Skivergnügen Ja, aber ohne Après-Ski“.

Strenge Regeln nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet

Urlauber, die vor der Skisaison in den anstehenden Herbstferien in Rheinland-Pfalz ab dem 12. Oktober oder in Baden-Württemberg ab dem 26. Oktober nach Österreich oder in andere Risikogebiete fahren wollen, müssen einiges beachten. Immerhin: Sie haben Vorteile bei der Stornierung von Reisen. Aber was bedeuten die neuen Risikogebiete jetzt kurz vor den Herbstferien? Fällt der Urlaub ins Wasser?

Nicht unbedingt. Die Bundesregierung hat zwar zusammen mit dem Robert-Koch-Institut neue Risikogebiete ausgewiesen. Das hat mit einem Reiseverbot allerdings nichts zu tun. Wer also in den Herbstferien seinen Urlaub zum Beispiel in Frankreich, Portugal, auf den Kanaren oder in Kroatien verbringen möchte, kann das machen.

Allerdings gelten nach dem Urlaub dann strenge Regeln, die einzuhalten sind, sagt Christoph Kehlbach aus der ARD-Rechtsredaktion. Sonst drohen empfindliche Bußgelder.

Die neuen Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts Stand: 25.9.2020, 99:00 Uhr Dänemark: die Region Hovedstaden gilt als Risikogebiet Frankreich: es gelten nun auch die Regionen Bretagne, Centre-Val de Loire und Normandie als Risikogebiete Irland: die Region Dublin gilt als Risikogebiet Kroatien: es gilt nun auch die Gespanschaft Lika-Senj als Risikogebiete Luxemburg: das gesamte Land gilt als Risikogebiet Niederlande: es gilt nun auch die Provinz Utrecht als Risikogebiet Österreich: es gelten die Bundesländer Tirol und Vorarlberg als Risikogebiet Portugal: die Region (Großraum) Lissabon gilt als Risikogebiet Rumänien: der Kreis Covasna gilt als weiteres Risikogebiet Slowenien: die Region Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain) gilt als Risikogebiet Tschechien: das gesamte Land gilt als Risikogebiet Ungarn: es gilt nun auch Region Györ-Moson-Sopron als Risikogebiet Diese Regionen gelten nicht mehr als Risikogebiete Stand: 25.9.2020, 19:00 Uhr Rumänien

Gebiete („Kreise“) Arges (7. August – 16. September)

Dâmbovița (12. August - 16. September) Sri Lanka (15. Juni – 23. September) Kuba (15. Juni – 23. September) Barbados (15. Juni – 23. September) Saint Lucia (15. Juni – 23. September) Dominica (17. Juni – 23. September) Grenada (17. Juni – 23. September) Sankt Kitts und Nevis (16. Juni – 23. September) Saint Vincent und die Grenadinen (16. Juni – 23. September) Antigua und Barbuda (17. Juni – 23. September) Seychellen (17. Juli – 23. September) Diese Länder gelten als Risikogebiete Stand: 25.9.2020, 19:00 Uhr Afghanistan (seit 15. Juni) Ägypten (seit 15. Juni) Albanien (seit 15. Juni) Algerien (seit 15. Juni) Andorra - das Fürstentum Andorra (seit 26. August) Angola (seit 15. Juni) Äquatorialguinea (seit 15. Juni) Argentinien (seit 15. Juni) Armenien (seit 15. Juni) Aserbaidschan (seit 15. Juni) Äthiopien (seit 15. Juni) Bahamas (seit 15. Juni) Bahrain (seit 15. Juni) Bangladesch (seit 15. Juni) Belarus (seit 15. Juni) Belgien – derzeit gelten als Risikogebiete:

Region Brüssel (seit 21. August) Belize (seit 15. Juni) Benin (seit 15. Juni) Bhutan (seit 15. Juni) Bolivien (seit 15. Juni) Bosnia und Herzegowina (seit 15. Juni) Brasilien (seit 15. Juni) Bulgarien – die folgenden Verwaltungsbezirke („Oblaste“) gelten derzeit als Risikogebiete:

Blagoevgrad (seit 7. August): Burkina Faso (seit 15. Juni) Burundi (seit 15. Juni) Cabo Verde (seit 3. Juli) Chile (seit 15. Juni)Costa Rica (seit 15. Juni) Côte d'Ivoire (seit 15. Juni) Dänemark – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Region Hovedstaden (seit 23. September) Dominikanische Republik (seit 15. Juni) Dschibuti (seit 15. Juni) Ecuador (seit 15. Juni) El Salvador (seit 15. Juni) Eritrea (seit 15. Juni) Eswatini (seit 15. Juni) Frankreich – folgende Überseegebiete/Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Auvergne-Rhone-Alpes (seit 9. September)

Bretagne (seit 23. September)

Centre-Val de Loire (seit 23. September)

Hauts-de-France (seit 16. September)

Île-de-France (seit 24. August)

Korsika (seit 9. September)

Normandie (seit 23. September)

Nouvelle-Aquitaine (seit 9. September)

Occitanie (seit 9. September)

Provence-Alpes-Côte d’Azur (seit 24. August)

Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August)

Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August)

Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August)

Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September) Gabun (seit 15. Juni) Gambia (seit 15. Juni) Ghana (seit 15. Juni) Guatemala (seit 15. Juni) Guinea (seit 15. Juni) Guinea Bissau (seit 15. Juni) Guyana (seit 15. Juni) Haiti (seit 15. Juni) Honduras (seit 15. Juni) Indien (seit 15. Juni) Indonesien (seit 15. Juni) Irak (seit 15. Juni) Irland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Region Dublin (seit 23. September) Iran (seit 15. Juni) Israel (seit 3. Juli) Jamaika (seit 15. Juni) Jemen (seit 15. Juni) Kamerun (seit 15. Juni) Kasachstan (seit 15. Juni) Katar (seit 15. Juni) Kenia (seit 15. Juni) Kirgisistan (seit 15. Juni) Kolumbien (seit 15. Juni) Komoren (seit 15. Juni) Kongo DR (seit 15. Juni) Kongo Rep (seit 15. Juni) Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni) Kosovo (seit 15. Juni) Kroatien - die folgenden Gespanschaften gelten derzeit als Risikogebiete:

Brod-Posavina (seit 16. September)

Dubrovnik-Neretva (seit 9. September)

Lika-Senj (seit 23. September)

Požega-Slawonien (seit 9. September)

Šibenik-Knin (seit 20. August)

Split-Dalmatien (seit 20. August)

Virovitica-Podravina (seit 16. September)

Zadar (seit 2. September) Kuwait (seit 15. Juni) Lesotho (seit 15. Juni) Libanon (seit 15. Juni) Liberia (seit 15. Juni) Libyen (seit 15. Juni) Luxemburg (14. Juli – 20. August und seit 25. September) Madagaskar (seit 15. Juni) Malawi (seit 15. Juni) Malediven (seit 17. Juli) Mali (seit 15. Juni) Marokko (seit 15. Juni) Mauretanien (seit 15. Juni) Mexiko (seit 15. Juni) Mongolei (seit 15. Juni) Montenegro (15. – 19. Juni und seit 17. Juli) Mosambik (seit 15. Juni) Namibia (seit 15. Juni) Nepal (seit 15. Juni) Nicaragua (seit 15. Juni) Niederlande - die folgenden Provinzen, bzw. autonomen Länder gelten derzeit als Risikogebiete:

Nordholland (Noord-Holland) (seit 16. September)

Südholland (Zuid-Holland) (seit 16. September)

Utrecht (seit 23. September)

Aruba (seit 26. August)

St. Maarten (seit 26. August) Niger (seit 15. Juni) Nigeria (seit 15. Juni) Nordmazedonien (seit 15. Juni) Oman (seit 15. Juni) Österreich – die folgenden Bundesländer gelten derzeit als Risikogebiete:

Bundesland Wien (seit 16. September)

Bundesland Vorarlberg (seit 23. September)

Bundesland Tirol (seit 25. September) Pakistan (seit 15. Juni) Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli) Panama (seit 15. Juni) Papua-Neuguinea (seit 17. Juni) Paraguay (seit 15. Juni) Peru (seit 15. Juni) Philippinen (seit 15. Juni) Portugal– die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete:

Region (Großraum) Lissabon (seit 23. September) Republik Moldau (seit 15. Juni) Rumänien – die folgenden Gebiete („Kreise“) gelten derzeit als Risikogebiete:

Bacău (seit 12. August)

Bihor (seit 7. August)

Brăila (seit 12. August)

Brașov (seit 12. August)

București (seit 12. August)

Caras Severin (seit 16. September)

Covasna (seit 23. September)

Iasi (seit 9. September)

Ilfov (seit 12. August)

Neamt (seit 16. September)

Prahova (seit 12. August)

Vâlcea (seit 20. August)

Vaslui (seit 12. August) Russische Föderation (seit 15. Juni) Sambia (seit 15. Juni) São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni) Saudi Arabien (seit 15. Juni) Schweiz – folgenden Kantone gelten als Risikogebiete:

Freiburg (Fribourg) (seit 16. September)

Genf (seit 9. September)

Waadt (Vaud) (seit 9. September) Senegal (seit 15. Juni) Serbien (seit 15. Juni) Sierra Leone (seit 15. Juni) Simbabwe (seit 15. Juni) Slowenien – folgende Regionen gelten als Risikogebiete:

Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain ) (seit 23. September) Somalia (seit 15. Juni) Spanien - ganz Spanien, einschl. Kanarische Inseln (seit 2. September) Südafrika (seit 15. Juni) Sudan (seit 15. Juni) Südsudan (seit 15. Juni) Surinam (seit 15. Juni) Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni) Tadschikistan (seit 15. Juni) Tansania (seit 15. Juni) Tschechien – ganz Tschechien (seit 25. September) Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni) Togo (seit 15. Juni) Trinidad Tobago (seit 15. Juni) Tschad (seit 15. Juni) Türkei (seit 15. Juni) Turkmenistan (seit 17. Juni) Ukraine (seit 15. Juni) Ungarn – folgende Regionen gelten als Risikogebiete:

Hauptstadt Budapest (seit 16. September)

Region Györ-Moson-Sopron (seit 23. September) USA (seit 3. Juli gesamte USA) Usbekistan (seit 15. Juni) Venezuela (seit 15. Juni) Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September) Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – das folgende britische Überseegebiet gilt derzeit als Risikogebiet:

Gibraltar (seit 26. August) Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni)

Nach der Rückkehr erst einmal in Quarantäne

Grundsätzlich gilt: Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet im Ausland müssen sich nach ihrer Rückkehr direkt für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt solange, bis man einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Ein solcher Test ist inzwischen aber auch für alle „Risiko-RückkehrerInnen“ vorgeschrieben. Hat man dann ein negatives Testergebnis in Händen, kann man die Quarantäne wieder verlassen. Manche Bundesländer fordern sogar zwei negative Tests.

Es werden übrigens auch solche Tests anerkannt, die innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland vorgenommen wurden, sofern das jeweilige Land auf einer speziellen Liste des Robert-Koch-Instituts steht. Damit die Testpflicht kontrolliert werden kann, müssen sich Rückkehrer bei der zuständigen Gesundheitsbehörde melden.

Wer gegen diese Quarantäne-Regeln verstößt, dem drohen saftige Bußgelder. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden 1.000 Euro fällig, wenn man das Gesundheitsamt nicht über seinen Aufenthalt in einem Risikogebiet informiert.

Was passiert, wenn ich durch ein Risikogebiet fahre – mein Ziel aber kein Risikogebiet ist?

Die Pflicht zu Corona-Test und Quarantäne gilt nicht für Personen, die nur durch ein Risikogebiet durchgereist sind, dort aber keinen Zwischenaufenthalt hatten. Eine kurze Rast etwa auf einem Autobahn-Parkplatz gilt nicht als solcher Zwischenaufenthalt. Das fällt noch unter den Begriff der „Durchreise“, sofern man keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte, mit denen man nicht sowieso schon die ganze Zeit unterwegs war.

Was ist, wenn ich nur kurz in einem Risikogebiet bin?

Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, sich aber nur maximal 48 Stunden dort aufgehalten hat, muss nicht in Quarantäne. In Rheinland-Pfalz gilt sogar ein Zeitraum von 72 Stunden, die man in einem Risikogebiet verbringen kann, ohne danach unter die Quarantäneregelung zu fallen. Ein Corona-Test ist aber in beiden Fällen trotzdem nötig.

Was passiert, wenn meine Urlaubsregion Risikogebiet wird, während ich dort bin?

Die Verpflichtung zu Quarantäne und Corona-Test besteht auch dann, wenn das jeweilige Gebiet erst während des Aufenthalts dort zum Risikogebiet erklärt wurde. Entscheidend ist nämlich der Zeitpunkt der Rückkehr nach Deutschland. Aber: In solchen Fällen bekommen die RückkehrerInnen in der Zeit, die sie wegen der Quarantäne nicht arbeiten können, einen Ersatz für den entfallenen Arbeitslohn gezahlt. Denn sie haben ja zum Zeitpunkt ihrer Abreise nichts falsch gemacht.

Wer bezahlt den Corona-Test, wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkomme?

Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss den verpflichtenden Test nicht selbst bezahlen. Das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.

Darf ich überhaupt in ein Risikogebiet fahren?

Die Fahrt in ein Risikogebiet ist nicht per se verboten, steht also nicht unter Strafe. Es drohen aber dennoch finanzielle Konsequenzen: Denn wer wissentlich in ein Risikogebiet fährt, muss natürlich genauso wie alle anderen nach der Rückkehr in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Wer in dieser Zeit nicht von zuhause aus arbeiten kann, hat dann keinen gesetzlichen Anspruch auf finanzielle Entschädigung.

Wenn ich Urlaub gebucht habe und mein Ziel wird Risikogebiet: Bekomme ich mein Geld zurück?

Pauschalreisende können ihr Geld in voller Höhe zurückfordern, wenn das Auswärtige Amt für die betreffende Urlaubsregion eine Reisewarnung ausspricht. Aber: Eine Reisewarnung ist nicht dasselbe wie die Erklärung zum Risikogebiet. Allerdings gibt es in den allermeisten Fällen eine große Schnittmenge. Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes kann man sehen, für welche Regionen aktuell eine Reisewarnung ausgesprochen ist.

Der Experte für Reise- und Verkehrsrecht Kay Rodegra sagte in der SWR3-Morningshow: Wenn man allerdings keinen Pauschalurlaub gebucht hat, sondern nur das Hotel ohne die Anreise, dann bleibt man eventuell auf den Stornokosten sitzen, weil das Hotel die Leistung zur Verfügung stellt und sie eine Reisewarnung nicht interessieren muss.

Muss ich meinem Chef sagen, dass ich in ein Risikogebiet fliege?

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber kein Recht, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ihm sagt, wohin er oder sie reisen will. Der Chef darf auch niemandem verbieten, irgendwohin zu reisen – zum Beispiel in ein Risikogebiet, für das das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Beides ist Privatsphäre.

Aber nach der Rückkehr ist es ein bisschen anders. Weil der Arbeitgeber ja eine Fürsorgepflicht für alle seine Mitarbeiter hat, darf er – nach Meinung der meisten Juristen – den Rückkehrer fragen: Warst du in einem Risikogebiet? Der muss dann zumindest mit Ja oder Nein antworten.

Und sollte der Urlaubsheimkehrer behördlich zu einer Quarantäne gezwungen sein, dann muss er ohnehin der Geschäftsleitung gegenüber auspacken – zum Beispiel darüber, wo und wie lange er dort war. Denn dann geht es darum, ob die Firma ihm Urlaubsentgelt für die Zeit im Risikogebiet zahlen und ihm Lohnfortzahlung gewähren muss, wenn er an Covid-19 erkrankt ist.

Darf Besuch aus Risikogebieten im Oktober nach Deutschland einreisen?

Wenn das Herkunftsland zum Zeitpunkt der Einreise noch Risikogebiet ist, dann darf der Besuch zwar einreisen, allerdings werden die Einreisebestimmungen ab dem 1. Oktober verschärft, erklärt Experte für Reise- und Verkehrsrecht Kay Rodegra. Jeder muss dann erstmal fünf Tage in Quarantäne gehen, erst dann kann ein Coronatest gemacht werden. Wenn der negativ ausfällt, darf die Quarantäne verlassen werden. Die gleichen Regeln gelten ab dem 1. Oktober auch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

Wenn man innerhalb Deutschlands reist und in ein Risikogebiet fährt, was muss man dann beachten?

Eine Testpflicht gibt es in diesem Fall nicht. Aber: Bundesländer können per Verordnung erlassen, dass man sich auch dann in Quarantäne begeben muss. Hier gilt ebenfalls, dass man sich tagesaktuell informieren muss. In der Regel wird es für Berufspendler innerhalb Deutschlands Ausnahmen geben, wenn man nur beruflich kurz in einem Risikogebiet war, sagt Kay Rodegra.

Pauschalurlaub vs. Individualreisen Pauschalreisende sind besser geschützt als Leute, die ihre Reise individuell buchen, erklärt Kay Rodegra. In Coronazeiten sollte man auch deswegen pauschal buchen. Der Gesetzgeben hat das eingeführt, um den „schwachen“ Urlauber gegenüber dem „stärkeren“ Reiseveranstalter zu schützen.

Woran erkenne ich eine Erkrankung durch das Coronavirus?

Das RKI schlüsselt die Symptome auf. Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt der WHO zufolge zu folgenden Symptomen:



Fieber

trockener Husten

Abgeschlagenheit

In China wurden bei einigen Patienten auch



Atemprobleme

Halskratzen

Kopf- und Gliederschmerzen

Schüttelfrost

festgestellt.

Einige Betroffene litten an



Übelkeit

einer verstopften Nase

Durchfall

In vielen Fällen ist es also gar nicht so einfach, das Coronavirus von einer normalen Gripperkrankung zu unterscheiden. Deshalb stellen Ärzte auch erst einmal die Frage, ob man mit Infizierten in Kontakt war oder eine Reise in ein betroffenes Gebiet unternommen hat.

Die Ähnlichkeit zur Grippe betrifft auch den Krankheitsverlauf, weshalb Infektiologe Peter Kremsner im Gespräch mit SWR3 sagt: