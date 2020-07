Der Österreicher Max Schrems hat einen Sieg gegen Facebook errungen. Das Urteil des EuGH stellt Unternehmen wie Facebook jetzt vor eine ganze Reihe praktischer Probleme.

Max Schrems hat europäische Datenschutz-Geschichte geschrieben – schon wieder. Auf sein Betreiben kippte der Europäische Gerichtshof das Datenabkommen „Privacy Shield“ zwischen der EU und den USA. Der EuGH hatte nach einer Schrems-Klage bereits 2015 die Vorgängerregelung „Safe Harbor“ kassiert.

Christoph Kehlbach von der SWR-Rechtsredaktion ordnet das EuGH-Urteil ein:

Dauer 1:05 min Das Facebook-Urteil des EuGH und was es bedeutet Das Facebook-Urteil des EuGH und was es bedeutet

Zu dem Urteil ein Kommentar von Gigi Deppe, SWR-Rechtsredaktion:

Es ist ein mutiges Urteil. Denn es geht um internationalen Handelsverbindungen und damit um richtig viel Geld. Die obersten Richterinnen und Richter der EU lassen sich aber davon nicht irritieren, sondern sagen: So geht es nicht. Ihr müsst mit den Informationen über Menschen in Europa sorgsamer umgehen. Weiterleitung in fremde Länder – nur, wenn das Datenschutzniveau ungefähr gleich ist.

Ein Richterspruch mit enormen Folgen

Ein Richterspruch, der massive Folgen haben kann: Eigentlich müsste ab sofort die irische Datenschutzbehörde das Weiterleiten der Daten stoppen. Diese Behörde ist für Facebook in Europa zuständig, weil Facebook in Irland alle europäischen Daten verwaltet. Würde sie die Weitergabe stoppen, hätte das eine echte Schockwirkung.

Die Iren müssen wohl den Datentransport stoppen

Jetzt könnte die EU ein neues Abkommen aushandeln: Mehr Rechte für die Europäer in den USA. Aber damit ist unter Trump wohl eher nicht zu rechnen. Das heißt, es bleibt den Iren nichts anderes übrig, als den Datenexport zu stoppen. Die irische Datenschutzbehörde hat sich aber in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert und viel ausgesessen.

Die Konzerne sollten an ihrem Sitz in Irland möglichst nicht durch zu viel Kontrolle bedrängt und vertrieben werden. Wenn also die irische Behörde nichts macht, dann wird die EU-Kommission Druck ausüben und ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten müssen. Das kann sich ziehen.

Neue Verdienstmöglichkeit für IT-Unternehmen

Aber vielleicht denken US-Firmen inzwischen mal drüber nach, ob sie die Datenverarbeitung nicht in Europa belassen können. Das wäre für manche IT-Firma hier eine neue Verdienstmöglichkeit. Vielleicht haben die EU-Richter also Recht, wenn sie cool bleiben und darauf bestehen, dass die Europäischen Regeln beachtet werden. Vielleicht geht das sogar zusammen: Grundrechte schützen und Geld verdienen.