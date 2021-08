Mindestens zwei US-Diplomaten in Deutschland sollen gesundheitliche Beschwerden haben: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Ohrenschmerzen. Das ganze klingt nach dem mysteriösen „Havanna-Syndrom“, dessen Ursache bisher unbekannt ist.

Als „Havanna-Syndrom“ werden mysteriöse Erkrankungen amerikanischer Diplomaten bezeichnet, die 2016 zuerst in der kubanischen Hauptstadt gemeldet wurden. Dutzende in Havanna lebende Diplomaten und ihre Angehörigen hatten ab dieser Zeit über rätselhafte Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit geklagt.

Bis heute ist das „Havanna-Syndrom“ ungeklärt

Später wurden auch an anderen Orten der Welt ähnliche Beschwerden gemeldet. Die Zeitschrift The New Yorker hatte im Juli berichtet, dass etwa zwei Dutzend US-Geheimdienstmitarbeiter, Diplomaten und andere Regierungsbeamte in Wien mysteriöse Beschwerden geschildert hätten, die den Beschwerden des „Havanna-Syndroms“ ähnlich seien.

Die Symptome der aktuell betroffenen US-Diplomaten in Deutschland sind unter anderem Schwindel, schwere Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Trägheit. Das berichten der Spiegel und das Wall Street Journal.

Attacke mit Mikrowellen-Strahlung die Ursache?

Die US-Regierung vermutet, dass ein Angriff dahinter steckt. Möglich wären eine Attacke mit Mikrowellen-Strahlung oder Akustik-Attacken von feindlichen Geheimdiensten. Im Jahr 2019 schrieben Forscher, dass die Beschwerden möglicherweise auf Pestizide zurückgehen. Bis heute ist die Ursache der rätselhaften Krankheit aber nicht gefunden.

Fälle noch nicht offiziell bestätigt

Eine offizielle Bestätigung für die Fälle in Deutschland gab es zunächst nicht. Das US-Außernministerium teilte mit, dass es sich generell nicht zu Einzelfällen äußere, die Gesundheit der Mitarbeiter aber sehr ernst nehme. Fälle von mysteriösen gesundheitlichen Beschwerden hätten eine Priorität.