16:12 Uhr

Obama zieht über Trump her

Am 5. November findet die US-Präsidentschaftswahl statt und so langsam geht es in die heiße Phase. Auch bisher gab es schon viele verbale Attacken aus dem Lager der Republikaner – aber auch die Demokraten hielten sich mit Kritik nicht zurück.

Jetzt ist Ex-US-Präsident Barack Obama in den Wahlkampf der demokratischen Kandidatin Kamala Harris eingestiegen und hat ihren republikanischen Rivalen Donald Trump scharf angegriffen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung bezeichnete er ihn als „verrückt“. „Es gibt keine Anzeichen, dass dieser Mann an jemand anderen denkt als an sich selbst“, so Obama über Trump, der in das Weiße Haus zurückkehren will.

Trump ist ein 78-jähriger Milliardär, der nicht aufgehört hat, über seine Probleme zu jammern, seit er vor neun Jahren seine goldene Rolltreppe herabgekommen ist.

Gleichzeitig warb Obama für die Wahl von Kamala Harris. Sie sei „so gut auf die Aufgabe vorbereitet, wie ein Präsidentschaftskandidat nur sein kann“.

Obama soll Harris helfen

Die Demokraten hoffen, dass Obama Harris im knappen Rennen gegen Trump einen Schub geben könnte. Obama, der 2008 zum ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA gewählt wurde, könnte mit seinen Auftritten vor allem schwarze und junge Wähler für die Demokratische Partei mobilisieren. Laut Umfragen liegt Harris vier Wochen vor Wahl mit einem minimalen Vorsprung vor Trump.