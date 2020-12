Auf einer Farm im US-Bundesststaat New York ist ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. Eine trächtige Sau drohte zu verbrennen. Doch glücklicherweise gab es einen Livestream und genau eine Zuschauerin sah gerade zu. Sie wurde zur Lebensretterin.

Um zu entspannen, kann man viel machen: Yoga, Lesen, Spazieren gehen oder man schaut sich einen Livestream an, in dem eher wenig passiert. Das dachte sich sich vermutlich auch Laura Palladino und klickte den Stream von einem Schweinestall in West Sand Lake, New York an. Dieser liegt knapp 100 Meilen von Lauras Zuhause weg.

Ein paar Wochen vorher war sie dort und wollte nun schauen, ob die schwangere Sau Ethel bereits kleine Ferkel geboren hat. Doch was Laura dann zu sehen bekam, war alles andere als entspannt, berichten einige US-Medien. In dem Stall brach Feuer aus, als Schwein Ethel eine Wärmelampe vergraben wollte. In einem Video von CSB Sunday Morning sind immer wieder Aufnahmen des Original-Streams zu sehen:

Einzige Zuschauerin im Livestream

Minutenlang filmt die Kamera, wie die sich Flammen immer weiter ausbreiten. Laura war in dem Moment die einzige Zuschauerin des Livestreams. Sie versuchte, so schnell es ging, jemanden auf der Farm zu erreichen – zunächst ohne Erfolg. Deswegen rief sie auch Polizei und Feuerwehr um Hilfe. Doch auch das war schwierig, weil sie so weit weg wohnt.

Schließlich ging doch jemand auf der Farm ans Telefon. Über den Livestream konnte Laura dann sehen, wie das Feuer im Stall gelöscht wurde. Laura selbst habe in diesem Moment geweint, sagte sie CBS. Es habe sie sehr berührt, wie jemand sich anschließend um Ethel gekümmert hat.

Laura bekommt besonderes Dankeschön

Laura besuchte die Farm vor wenigen Tagen erneut. Und dort bekam sie ein ganz besonderes Geschenk als Dank für ihre Hilfe: Das erste Ferkel aus Ethels Wurf soll Laura heißen. Dass mal ein Schwein nach ihr benannt werde, hätte sie nie gedacht, so Laura im Fernsehinterview. Aber sie freue sich jetzt darüber.