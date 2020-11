Biden gegen Trump – wer wird US-Präsident? Gibt es eine zweite Amtszeit für Trump? Alles was ihr zur wichtigsten Wahl des Jahres am 3. November wissen müsst, erfahrt ihr in unserem News-Ticker!

Die wichtigsten Fragen zur US-Wahl 2020

2.11.2020, 12:22 Uhr – Geschäftsleute wappnen sich für mögliche Unruhen nach Wahl

Etliche US-Einzelhändler haben aus Sorge vor Unruhen bei der Präsidentschaftswahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Vor allem in Chicago, New York und Washington haben den Angaben nach mehr als 600 Läden veranlasst, dass vor dem Wahltag am Dienstag Schaufenster mit Brettern vernagelt oder ähnliche Schritte ergriffen werden.

2.11.2020, 12:02 Uhr – Trump droht mit Entlassung von US-Virus-Experte Fauci

US-Präsident Donald Trump hat mit der Entlassung des Virus-Experten Anthony Fauci gedroht. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida äußerte sich Trump in der Nacht zum Montag frustriert darüber, dass der Anstieg der Fälle mit dem Coronavirus in den USA weiterhin viel in den Nachrichten vorkomme. Damit löste er „Fauci entlassen“-Rufe unter seiner Anhänger aus. „Sagt es keinem, aber lasst mich bis etwas nach der Wahl warten“, sagte Trump daraufhin. Er schätze ihren „Rat“.

Donald Trump says he’ll fire Dr. Fauci after the election. https://t.co/48MlqaJdxA The Lincoln Project, Twitter, 2.11.2020, 6:26 Uhr

Seine Aussagen kurz vor der Präsidentschaftswahl am Dienstag dürften dafür sorgen, dass Trumps Umgang mit dem Coronavirus weiter im Mittelpunkt des Wahlkampfs stehen wird. Zuvor war Trump noch nie so direkt gewesen mit einer ernsthaften Andeutung, Fauci entlassen zu wollen. Fauci ist der ranghöchste US-Experte für ansteckende Krankheiten. Er ist Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses. Trump hatte bislang Bedenken geäußert, dass es politische Konsequenzen hätte, wenn er den beliebten und angesehenen Arzt vor dem Wahltag feuern würde. Fauci hatte am Wochenende den Umgang des Weißen Hauses mit dem Virus und Trump-Äußerungen dazu deutlich kritisiert. Die USA müssten in den kommenden Wochen wegen eines Anstiegs der Coronavirus-Fälle mit „sehr viel Schmerz“ fertig werden, sagte Fauci in einem Interview der Zeitung The Washington Post. Das Land könne „nicht schlechter aufgestellt sein“, um gegen eine Zunahme der Fälle vorzugehen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden nehme die Lage „aus einer Perspektive der öffentlichen Gesundheit ernst“. Trump „blickt auf sie aus einer anderen Perspektive“, sagte Fauci. Dabei würden „die Wirtschaft und die Wiedereröffnung des Landes“ betont.

2.11.2020, 11:16 Uhr – Trump-Anhänger bedrängen Wahlkampfbus von Biden

Auf einer Bustour von Wahlkampfhelfern des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in Texas ist es am Wochenende vor der US-Wahl zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. In einem Twitter-Video ist zu sehen, wie mehrere Wagen den Wahlkampfbus von Biden auf einer Schnellstraße bedrängen und diesen abbremsen. Eines der Begleitfahrzeuge wird dabei von einem der Pick-up-Trucks gerammt.

@jaketapper Here is video of one of the Trump supporter trucks ramming the escort vehicle to the Biden/Harris campaign bus. https://t.co/48quphcvoq Anthony Quintano, Twitter, 31.10.2020, 17:21 Uhr

Nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken war der Bus bei seiner Fahrt zwischen San Antonio und Austin von zahlreichen Autos umringt worden, überwiegend Pickups und SUVs mit Flaggen zur Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Einem Zeitungsbericht zufolge gingen von den Fahrzeugen Hupkonzerte und Beschimpfungen in Richtung des Wahlkampfbusses aus. Weder Biden noch seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, waren selbst in dem Bus. Die Bundespolizei FBI teilte mit, sie gehe dem Vorfall nach.

Der Republikaner Trump teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, auf dem die Fahrzeugkolonne rund um den Bus zu sehen ist, nicht aber der Zusammenprall der beiden Autos. Dazu schrieb Trump: „Ich liebe Texas!“

Als Reaktion auf die FBI-Untersuchungen schrieb er zudem: „Meiner Meinung nach haben diese Patrioten nichts falsch gemacht.“ Die Demokraten sagten laut US-Medienberichten geplante Veranstaltungen in Texas wegen Sicherheitsbedenken ab. Biden und Trump liegen in dem Bundesstaat laut Umfragen kurz vor der US-Wahl am Dienstag weiter dicht beisammen.

1.11.2020, 14:11 Uhr – Trump zeigt sich trotz schlechter Umfragewerte siegessicher

Zwei Tage vor der Wahl in den USA hat sich Präsident Donald Trump trotz schlechter Umfragewerte siegessicher gezeigt. „Unsere Zahlen sehen überall sehr gut aus“, schrieb Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. „Sleepy Joe beginnt bereits damit, sich aus bestimmten Bundesstaaten zurückzuziehen. Die radikale Linke geht unter!“, schrieb Trump. Als „Sleepy Joe“ (schläfrigen Joe) verspottet der Republikaner Trump seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Our numbers are looking VERY good all over. Sleepy Joe is already beginning to pull out of certain states. The Radical Left is going down! Donald J. Trump, Twitter, 1.11.2020, 12:34 Uhr

Tatsächlich gibt es keine Hinweise darauf, dass Biden seine Bemühungen in bestimmten Bundesstaaten einstellen würde – er und Trump planten am Sonntag mehrere Wahlkampfauftritte. Die Statistik-Webseite FiveThirtyEight rechnet Trump derzeit nur eine Siegeschance von zehn Prozent aus. Der republikanische Amtsinhaber liegt in Umfragen sowohl landesweit als auch in mehreren potenziell entscheidenden Bundesstaaten hinter Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen, zumal aufgrund des Wahlsystems auch der Kandidat mit den meisten Stimmen unterliegen kann.

Trump hat schlechte Umfragewerte immer wieder als „Fake News“ abgetan. Biden rief die Amerikaner am Sonntagmorgen dazu auf, wählen zu gehen. „Wir haben die ultimative Macht in unseren Händen: die Macht der Abstimmung“, schrieb er auf Twitter. Außerdem postete er über seine Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. Er wisse, was der Job eines Präsidenten abverlange, schrieb Biden.

.@BarackObama and I have seen the office of the presidency up close, we know what the job entails, and there's too much at stake to give Donald Trump another four years. Vote: https://t.co/eoxT07uII9 https://t.co/7imuWqlZSN Joe Biden, Twitter, 1.11.2020, 4:45 Uhr

1.11., 10:30 Uhr – Bruce Springsteen unterstützt Werbekampagne von Biden

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl hat Rockstar Bruce Springsteen seine Stimme einer Werbekampagne von Präsidentschaftskandidat Joe Biden zur Verfügung gestellt. Springsteen erzählt in einem Video von den Wurzeln des demokratischen Politikers in Bidens Geburtsstadt Scranton in Pennsylvania. „Scranton, Pennsylvania“, sagt Springsteen in dem Video. „Hier wird Erfolg nicht weitergegeben. Er wird mit Schweiß, Mut und Entschlossenheit geschmiedet.“ Weiter sagt der 71-jährige Sänger über Biden und Scranton: „Dieser Ort bleibt bei ihm, diese Straßen sind ein Teil von ihm.“ Der Werbespot endet mit dem Springsteen-Song „My Hometown“ aus dem wohl berühmtesten Album des Sängers „Born in the USA“.

Bereits im August erteilte der Rockstar Bidens Werbekampagne die Erlaubnis, seinen Song „The Rising"“als Hintergrundmusik für einen Werbespot zu verwenden. Das Video wurde bei der Eröffnung des Parteitags der Demokratischen Partei gezeigt. Springsteen nannte Trump in der Vergangenheit eine „Bedrohung für die Demokratie“.

31.10., 12:21 Uhr – Trump und Biden gehen in Wahlkampf-Endspurt

Vor der Abstimmung am Dienstag will US-Präsident Donald Trump am Wochenende und am Montag noch in mehreren Landesteilen insgesamt 14 Wahlkampfauftritte absolvieren. Das teilte sein Wahlkampfteam mit.

Für Samstag plant Herausforderer Joe Biden im Staat Michigan zwei gemeinsame Auftritte mit Expräsident Barack Obama, unter dem er von 2009 bis 2017 Vizepräsident war. Seinen Wahlkampf will Biden am Montag im umkämpften Staat Pennsylvania beschließen, wo er geboren wurde.

30.10., 10:42 Uhr – US-Wahlbeteiligung steuert auf Jahrhundert-Rekord zu

Weniger als eine Woche vor dem Abstimmungstermin steuert die Wahlbeteiligung in den USA auf einen Jahrhundert-Rekord zu. Die Universität von Florida gab am Donnerstag bekannt, dass mehr als 80 Millionen Bürger bereits per Briefwahl oder in Person ihre Stimme abgegeben haben.

Die Zahl - grob die Bevölkerung Deutschlands - entspricht 58 Prozent der gesamten Wähler von vor vier Jahren. Die hohe Zahl von Briefwählern könnte in einigen Bundesstaaten zu Verzögerungen bei der Auszählung führen. Formeller Wahltag ist Dienstag. Umfragen zufolge liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden knapp vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump.

30.10., 9:48 Uhr – Rechte US-Milizen: Werden sie am Wahltag Trump-Gegner einschüchtern?

Eine „Armee“ von Wahlbeobachtern will US-Präsident Donald Trump am 3. November in die Wahlbüros schicken. Darunter dürften auch Anhänger rechter Milizen sein - das macht vielen Angst. Wollen sie Biden-Wähler am Wahltag einschüchtern?